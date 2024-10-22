Игроки в Steam не могут поиграть в Atomic Heart из-за Denuvo и просят убрать защиту из игры

Пользователи Steam сообщают о том, что в последние дни не могут поиграть в приобретенную Atomic Heart
Всему виной защита Denuvo: на данный момент, при попытке входа в игру, игрокам без токена активации (который отсутствует у новых покупателей и у тех, у кого он не обновлялся свыше 30 дней) выскакивает ошибка "The server is not reachable", которая не позволяет зайти в игру.
Подобная ошибка ранее уже возникала с другими играми защищенными Denuvo. Она происходит, когда игре не удается связаться с серверами активации защиты для получения токена активации. Покупателям рекомендуют лишь ждать когда Denuvo устранит проблему с доступностью к серверу активации.
Покупатели сообщают о том, что планируют сделать рефанд игры из-за её неработоспособности на данный момент, а так же недоумевают на тему того, зачем игре, которая вышла больше года назад, по-прежнему нужна защита.
Хоть и брал в VK Play, все равно Denuvo это лютая хрень. Защита, которая защищает игру, от игрока, который купил её, но не может из-за сбоя получить токен активации.
А это вам хомячки бумеранг - за то что поддерживаете зажравшихся разработчиков, которые сейчас неадекватные деньги просят за игры, при том что только единицы делают достойные игры за нормальный прайс!!!
Сколько ты готов за игру заплатить?
Адекватно - это когда максимум до 2000 рублей за максимальное издание на ПК.
Т.е. уровень 2016-2020 годов. Вуконга за эти деньги ты не купишь, элден ринг - тоже. Получается остаются громкие нишевые проекты, не более. За такие деньги ты даже спейс марин 2 не купишь сейчас.
Золотые слова. 2к это цена бг3, а тут зачастую за индюшню 4к хотят
Видно что разрабы очень срутся утечки пиратской версии. Видимо с баблом не всё так гладко
Жадные просто, думают если уберут защиту значит больше никто не купит. Логика та же, сколько раз скачали с зелёного магаза, столько потеряли денег😁
Интересно на сколько оправдывает себя денуво спустя год после релиза игры, ведь кто хотел тот купил, а остальные обходятся активацией игры на сторонних сайтах🤔
Для игры до сих пор дополнения выходят.
Если ставят, то значит оправдывает.
Значит просто шиза, ничего она не оправдывает да и сравнивать не с чем. Как ты определишь колличество продаж игры с Дуней и без если игра с Дуней?
Денуво видимо будет до конца поддержки игры. То есть после выхода последнего 4 ДЛС // Андрей Сычёв
хз, качал на плоечку с зеленого магазина... игра муть
А зачем сея постсовковомушедевру Пендосовская защита ??? )))))))
хз на вброс похоже у меня зашло хотя игру не запускал уже довно
Как и ряд других кликбейтных новостей от этого автора, у меня тоже все ок.
Там же ссылки указаны на якобы проблему, так отписались об оной полтора землекопа из тысяч играющих. Кроме того подобная тема существует уже год, наравне с более весомыми неприятностями не касающимися защиты.
Новость высосана из пальца, но местная публика рада в очередной раз, не включая мозг, высказать свое "важное" мнение обо всем и ни о чем. Денува для них как красная тряпка, чтоб в очередной раз испражниться в комментах, при этом сами они игры не покупают.
"Как и ряд других кликбейтных новостей от этого автора, у меня тоже все ок."
"Новость высосана из пальца, но местная публика рада в очередной раз, не включая мозг, высказать свое "важное" мнение обо всем и ни о чем. Денува для них как красная тряпка, чтоб в очередной раз испражниться в комментах, при этом сами они игры не покупают."
На фоне любителей воровать игры и не включать мозг, заполонивших ресурс, приятно читать здравомыслящие комменты.
а разве её не слили на торенты?
нормальным билдом, а не который за несколько дней за до релиза
И я не совсем понял, если я не играл 30 дней, то у меня тоже такая ошибка будет?
только Dev build нормальную версию игры не сливали
А что это за Dev build?
Это версия для разработчиков, с чит меню для разрабов и является не финальной и сырой версией игры
Билд разрабов который на очень ранней стадии, там вообще все по другому с вышедшей игры, в самом начале больше мобов да и сильных на начальный уровень, да и косяков в 5 раз больше, она не слишком играбельна, норм издатели спустя год или полтора убирают защиту дерма, тк это херотень ломает производительность игры.
Уже есть взлом.
эта тема там уже больше года висит. вы теперь будете делать новости по некропостингу?
англ подучи. то что ты скинул ничего кроме слова денуво по смыслу не подходит . наверху свежий запрос людей конкретно про атомик вар. раньше то работало ? а недавно перестало пускать надо ждать маны небесной от дрма. А в скрине чел просто жалуется на житуху вокруг денувы. и ни слова про атомик=) связи - нету
Там уже и новые жалобы есть
глаза протри, я скинул тему по второй ссылке "сообщают", а по первой за 20 октября всего одно сообщение и что-то никакой паники не видно.
Empress приди порядок наведи.
императрица сказала "играйте в шляпу которую слили на торренты. считайте что игра взломана, не буду ниче делать". это было давно. щас че то вообще ее не слышно. или его. так и не понял...так и по*уй честно говоря))))
Всё уже взломанно и слито по торрент ресурсам качайте бесплатно да играйте в своё удовольствие)) версия DEV Build как доработают и её ищите там же) во народ им бесплатно предлагают а они сами свои бабосы зажравшимся разрабам суют))ахахаха