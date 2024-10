Игроки в Steam не могут поиграть в Atomic Heart из-за Denuvo и просят убрать защиту из игры

Пользователи Steam сообщают о том, что в последние дни не могут поиграть в приобретенную Atomic Heart

Всему виной защита Denuvo: на данный момент, при попытке входа в игру, игрокам без токена активации (который отсутствует у новых покупателей и у тех, у кого он не обновлялся свыше 30 дней) выскакивает ошибка "The server is not reachable", которая не позволяет зайти в игру.

Подобная ошибка ранее уже возникала с другими играми защищенными Denuvo. Она происходит, когда игре не удается связаться с серверами активации защиты для получения токена активации. Покупателям рекомендуют лишь ждать когда Denuvo устранит проблему с доступностью к серверу активации.

Покупатели сообщают о том, что планируют сделать рефанд игры из-за её неработоспособности на данный момент, а так же недоумевают на тему того, зачем игре, которая вышла больше года назад, по-прежнему нужна защита.