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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 9 703 оценки

Игроки в Steam не могут поиграть в Atomic Heart из-за Denuvo и просят убрать защиту из игры

AceTheKing
Новости

Пользователи Steam сообщают о том, что в последние дни не могут поиграть в приобретенную Atomic Heart

Всему виной защита Denuvo: на данный момент, при попытке входа в игру, игрокам без токена активации (который отсутствует у новых покупателей и у тех, у кого он не обновлялся свыше 30 дней) выскакивает ошибка "The server is not reachable", которая не позволяет зайти в игру.

Подобная ошибка ранее уже возникала с другими играми защищенными Denuvo. Она происходит, когда игре не удается связаться с серверами активации защиты для получения токена активации. Покупателям рекомендуют лишь ждать когда Denuvo устранит проблему с доступностью к серверу активации.

Покупатели Persona 5 Royal просят Atlus удалить защиту Denuvo на фоне того, что 2 мая игра не работала из-за защиты

Покупатели сообщают о том, что планируют сделать рефанд игры из-за её неработоспособности на данный момент, а так же недоумевают на тему того, зачем игре, которая вышла больше года назад, по-прежнему нужна защита.

33
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
Евгений Кондратенко

Хоть и брал в VK Play, все равно Denuvo это лютая хрень. Защита, которая защищает игру, от игрока, который купил её, но не может из-за сбоя получить токен активации.

25
askazanov

А это вам хомячки бумеранг - за то что поддерживаете зажравшихся разработчиков, которые сейчас неадекватные деньги просят за игры, при том что только единицы делают достойные игры за нормальный прайс!!!

13
Hevin

Сколько ты готов за игру заплатить?

-2
askazanov Hevin

Адекватно - это когда максимум до 2000 рублей за максимальное издание на ПК.

3
Hevin askazanov

Т.е. уровень 2016-2020 годов. Вуконга за эти деньги ты не купишь, элден ринг - тоже. Получается остаются громкие нишевые проекты, не более. За такие деньги ты даже спейс марин 2 не купишь сейчас.

0
Fenharell askazanov

Золотые слова. 2к это цена бг3, а тут зачастую за индюшню 4к хотят

2
Хидео Козлина

Видно что разрабы очень срутся утечки пиратской версии. Видимо с баблом не всё так гладко

8
TastelessGerman

Жадные просто, думают если уберут защиту значит больше никто не купит. Логика та же, сколько раз скачали с зелёного магаза, столько потеряли денег😁

0
Валерий Юриков

Интересно на сколько оправдывает себя денуво спустя год после релиза игры, ведь кто хотел тот купил, а остальные обходятся активацией игры на сторонних сайтах🤔

6
seerleary

Для игры до сих пор дополнения выходят.

1
ZAUSA

Если ставят, то значит оправдывает.

0
TastelessGerman ZAUSA

Значит просто шиза, ничего она не оправдывает да и сравнивать не с чем. Как ты определишь колличество продаж игры с Дуней и без если игра с Дуней?

0
Пользователь ВКонтакте

Денуво видимо будет до конца поддержки игры. То есть после выхода последнего 4 ДЛС // Андрей Сычёв

2
MelodiousKingston

хз, качал на плоечку с зеленого магазина... игра муть

2
GoodMyzarian

А зачем сея постсовковомушедевру Пендосовская защита ??? )))))))

-1
devildoom

хз на вброс похоже у меня зашло хотя игру не запускал уже довно

-2
maximus388

Как и ряд других кликбейтных новостей от этого автора, у меня тоже все ок.

Там же ссылки указаны на якобы проблему, так отписались об оной полтора землекопа из тысяч играющих. Кроме того подобная тема существует уже год, наравне с более весомыми неприятностями не касающимися защиты.
Новость высосана из пальца, но местная публика рада в очередной раз, не включая мозг, высказать свое "важное" мнение обо всем и ни о чем. Денува для них как красная тряпка, чтоб в очередной раз испражниться в комментах, при этом сами они игры не покупают.

-1
AllConforD maximus388

"Как и ряд других кликбейтных новостей от этого автора, у меня тоже все ок."

"Новость высосана из пальца, но местная публика рада в очередной раз, не включая мозг, высказать свое "важное" мнение обо всем и ни о чем. Денува для них как красная тряпка, чтоб в очередной раз испражниться в комментах, при этом сами они игры не покупают."

На фоне любителей воровать игры и не включать мозг, заполонивших ресурс, приятно читать здравомыслящие комменты.

3
ilyakingcud

а разве её не слили на торенты?

нормальным билдом, а не который за несколько дней за до релиза

И я не совсем понял, если я не играл 30 дней, то у меня тоже такая ошибка будет?

-3
legolaz318

только Dev build нормальную версию игры не сливали

3
Pastoral legolaz318

А что это за Dev build?

0
legolaz318 Pastoral

Это версия для разработчиков, с чит меню для разрабов и является не финальной и сырой версией игры

1
Frank98 Pastoral

Билд разрабов который на очень ранней стадии, там вообще все по другому с вышедшей игры, в самом начале больше мобов да и сильных на начальный уровень, да и косяков в 5 раз больше, она не слишком играбельна, норм издатели спустя год или полтора убирают защиту дерма, тк это херотень ломает производительность игры.

1
Беккер5443

Уже есть взлом.

-1
Sinmax

эта тема там уже больше года висит. вы теперь будете делать новости по некропостингу?

-4
makeavelli

англ подучи. то что ты скинул ничего кроме слова денуво по смыслу не подходит . наверху свежий запрос людей конкретно про атомик вар. раньше то работало ? а недавно перестало пускать надо ждать маны небесной от дрма. А в скрине чел просто жалуется на житуху вокруг денувы. и ни слова про атомик=) связи - нету

0
jax baron

Там уже и новые жалобы есть

-1
Sinmax makeavelli

глаза протри, я скинул тему по второй ссылке "сообщают", а по первой за 20 октября всего одно сообщение и что-то никакой паники не видно.

-4
MKUltra

Empress приди порядок наведи.

-5
ImUndecovahBruh

императрица сказала "играйте в шляпу которую слили на торренты. считайте что игра взломана, не буду ниче делать". это было давно. щас че то вообще ее не слышно. или его. так и не понял...так и по*уй честно говоря))))

0
Dmitriy Rusty

Всё уже взломанно и слито по торрент ресурсам качайте бесплатно да играйте в своё удовольствие)) версия DEV Build как доработают и её ищите там же) во народ им бесплатно предлагают а они сами свои бабосы зажравшимся разрабам суют))ахахаха

-8