ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 10 120 оценок

Издательство PULSART выпустило 256-страничную книгу посвященную Atomic Heart и расширяющую мир игры

AceTheKing
Новости

Издательство PULSART сообщило о том, что сегодня состоялся релиз книге, которая посвящена Atomic Heart от студии Mundfish.

Книга получила название "Atomic Heart: Далёкое светлое будущее!". Она состоит из 256 страниц увлекательных рассказов, качественных иллюстраций и справочных материалов:

В составе сборника очень разные истории. Нашлось место и социальной драме, и нуарному детективу, и даже юмористическому боевику. А последний сюжет вообще связывает воедино все рассказы с отсылкой на завязку игры. Эта книга — важная часть коллекции каждого фаната игры.

Так же книга доступна в аудиоформате на платформе ЯндексКниги в исполнении профессиональных актеров.

+ ещё 3 картинки
12
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
SOLUS5678

Первая книга не понравилась но может вторая будет лучше.

1
Кей Овальд

Интересно даже, такая же тупая клюква как и прошлая или они таки чему-то научились?

0