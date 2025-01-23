Издательство PULSART выпустило 256-страничную книгу посвященную Atomic Heart и расширяющую мир игры

Издательство PULSART сообщило о том, что сегодня состоялся релиз книге, которая посвящена Atomic Heart от студии Mundfish.

Книга получила название "Atomic Heart: Далёкое светлое будущее!". Она состоит из 256 страниц увлекательных рассказов, качественных иллюстраций и справочных материалов:

В составе сборника очень разные истории. Нашлось место и социальной драме, и нуарному детективу, и даже юмористическому боевику. А последний сюжет вообще связывает воедино все рассказы с отсылкой на завязку игры. Эта книга — важная часть коллекции каждого фаната игры.

Так же книга доступна в аудиоформате на платформе ЯндексКниги в исполнении профессиональных актеров.