Ключи с Atomic Heart из Humble Choice Bundle активируются в российском Steam - игра появилась на торговых площадках

Сегодня стал известен список игр, которые вошли в октябрьский Humble Choice Bundle. Среди них оказался шутер Atomic Heart от студии Mundfish:
Пользователи обнаружили интересную особенность: ключи Atomic Heart из данного бандла активируются в Steam в российском регионе, хотя официально для стран СНГ игра доступна для покупки лишь в магазине VK Play.
Это является редкой возможностью получить Atomic Heart на свой российский аккаунт Steam - ключи с игрой уже стали появляться на различных торговых площадках по цене ~1000-1300 рублей.
Даром не надо
Купил. Спасибо.
Во сне слона.
делись каким образом
Мне интересно,почему на торрентах до сих пор нормальную версию не взломали?И даже жевтоблакитные не помогли,хотя Сралкер 2 сразу слили.
Никто и никогда не будет за просто так взламывать посредственные игры. А что до Сталкера 2, то он в гоге выходил. Что его там взламывать, игра по сути без защиты продавалась.
в сталкере защиты не было
"посредственные игры" понятно. Не ломают и другие игры.
Если серьезно, то ни кто не ломает сейчас денуву, потому что не могут, и нет взломщиков, на данный момент. (а то что не давно какой то автобусный симулятор взломали, так это один случай и то старой версии дуньки скорей всего)
Хотел я написать тут колкость, но вовремя осознал, что в наше время это нарушение нескольких статей. Так что передам только суть — вся эта ситуация с атомным сердечком с самого начала сплошная ирония и самое худшее проявление нашего рынка ну и тех вещей, которые нельзя говорить.
Намёк на то, что игра создана по заказу Кремля?
И в чём проблема? Другим странам можно и для таких челов это норма, а как в РФ так это сразу плохо?
В мыло сру столько же стоит. А в стиме и заблочить могут.
Интересно, когда там соглашение с ВК Плеем закончится и игру смогут продавать в ру/СНГ Стиме
Если и был Atomic Heart в стим, то сейчас недоступен для региона.
Если будете на хамбле покупать - не обольщайтесь, игру вам не дадут. Только что лоханулся
Купил базовую версию на ру стим за 800 рублей, норм.
Помнится, в августовском бандле была Persona 5 Royal, ключи которой для ру-аккаунтов не выдавались, а вот при покупке за пределами РФ уже можно было получить ключ, причем который спокойно у нас активировался.
Возможно, тут схожая история: издатель просто не стал заморачиваться с регион-локом на залежалый товар. Тем более игра все равно без ДЛС, за которые придется раскошелиться отдельно, принеся лишнюю копеечку.
Либо в самом оптимистичном случае эксклюзивность VK подходит к концу, права могут перейти к Мундфиш, именно они значатся издателем сиквела. Тогда вместе с релизом последнего дополнения в стим проект появится во всех ранее отсутствующих странах. Лучше поздно, чем никогда.
так, а эту версию из бандла потом можно будет обновить до готи на ру аккаунте?