Ключи с Atomic Heart из Humble Choice Bundle активируются в российском Steam - игра появилась на торговых площадках

Сегодня стал известен список игр, которые вошли в октябрьский Humble Choice Bundle. Среди них оказался шутер Atomic Heart от студии Mundfish:

Пользователи обнаружили интересную особенность: ключи Atomic Heart из данного бандла активируются в Steam в российском регионе, хотя официально для стран СНГ игра доступна для покупки лишь в магазине VK Play.

Это является редкой возможностью получить Atomic Heart на свой российский аккаунт Steam - ключи с игрой уже стали появляться на различных торговых площадках по цене ~1000-1300 рублей.

Напоминаем, что пополнить аккаунт Steam можно просто и выгодно на PlayGround.ru - тык.