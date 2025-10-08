ЧАТ ИГРЫ
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.7 11 459 оценок

Ключи с Atomic Heart из Humble Choice Bundle активируются в российском Steam - игра появилась на торговых площадках

AceTheKing AceTheKing

Сегодня стал известен список игр, которые вошли в октябрьский Humble Choice Bundle. Среди них оказался шутер Atomic Heart от студии Mundfish:

В октябрьский Humble Choice вошли Atomic Heart, V Rising и System Shock Remake

Пользователи обнаружили интересную особенность: ключи Atomic Heart из данного бандла активируются в Steam в российском регионе, хотя официально для стран СНГ игра доступна для покупки лишь в магазине VK Play.

Это является редкой возможностью получить Atomic Heart на свой российский аккаунт Steam - ключи с игрой уже стали появляться на различных торговых площадках по цене ~1000-1300 рублей.

Дрочеслав сын Сергея

Даром не надо

37
Сонный Джо

Купил. Спасибо.

22
Фаршированные Яйца

Во сне слона.

11
BleederHunt

делись каким образом

2
AdriftDylan

Мне интересно,почему на торрентах до сих пор нормальную версию не взломали?И даже жевтоблакитные не помогли,хотя Сралкер 2 сразу слили.

15
Summor Ner

Никто и никогда не будет за просто так взламывать посредственные игры. А что до Сталкера 2, то он в гоге выходил. Что его там взламывать, игра по сути без защиты продавалась.

29
nanouser1234

в сталкере защиты не было

7
ОгурчикЮрец Summor Ner

"посредственные игры" понятно. Не ломают и другие игры.

Если серьезно, то ни кто не ломает сейчас денуву, потому что не могут, и нет взломщиков, на данный момент. (а то что не давно какой то автобусный симулятор взломали, так это один случай и то старой версии дуньки скорей всего)

10
AT_Sagor

Хотел я написать тут колкость, но вовремя осознал, что в наше время это нарушение нескольких статей. Так что передам только суть — вся эта ситуация с атомным сердечком с самого начала сплошная ирония и самое худшее проявление нашего рынка ну и тех вещей, которые нельзя говорить.

11
Tiger Goose

Намёк на то, что игра создана по заказу Кремля?

1
ChromeDisaster

И в чём проблема? Другим странам можно и для таких челов это норма, а как в РФ так это сразу плохо?

1
enigmahas

В мыло сру столько же стоит. А в стиме и заблочить могут.

9
Night Driving Avenger

Интересно, когда там соглашение с ВК Плеем закончится и игру смогут продавать в ру/СНГ Стиме

8
vovangt4

Если и был Atomic Heart в стим, то сейчас недоступен для региона.

5
Mundoggu

Если будете на хамбле покупать - не обольщайтесь, игру вам не дадут. Только что лоханулся

4
Zabubenchik

Купил базовую версию на ру стим за 800 рублей, норм.

4
maximus388

Помнится, в августовском бандле была Persona 5 Royal, ключи которой для ру-аккаунтов не выдавались, а вот при покупке за пределами РФ уже можно было получить ключ, причем который спокойно у нас активировался.
Возможно, тут схожая история: издатель просто не стал заморачиваться с регион-локом на залежалый товар. Тем более игра все равно без ДЛС, за которые придется раскошелиться отдельно, принеся лишнюю копеечку.

Либо в самом оптимистичном случае эксклюзивность VK подходит к концу, права могут перейти к Мундфиш, именно они значатся издателем сиквела. Тогда вместе с релизом последнего дополнения в стим проект появится во всех ранее отсутствующих странах. Лучше поздно, чем никогда.

3
nakurennyj_kot

так, а эту версию из бандла потом можно будет обновить до готи на ру аккаунте?

1
