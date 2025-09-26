ЧАТ ИГРЫ
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.7 11 429 оценок

MAIBENBEN представил новый игровой ноутбук X-Treme Tsunami X16B в стилистике Atomic Heart

Simple Jack Simple Jack

Логотипы двух брендов, Близняшки на крышке, различные элементы игры на клавиатуре плюс ультимативное «железо».

Известный производитель ноутбуков MAIBEBEN представил новую игровую модель в коллаборации с Atomic Heart. Это X-Treme Tsunami X16B c дискретной видеокартой последнего поколения RTX 5060. Новинка выполнена в алюминиевом корпусе черного цвета и оформлена наиболее узнаваемыми элементами игры. В основе — Ryzen 9 8940HX с TDP до 96 Вт плюс 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD. Традиционно для техники MAIBEBEN есть возможность апгрейда собственными силами: например, оперативку можно увеличить до 64 ГБ, а объем накопителей — до 4 ТБ.

Экран выполнен на IPS-матрице: при диагонали 16 дюймов его разрешение составляет 2560×1600 пикселей. Как и положено игровой модели, поддерживается высокая частота обновления (180 Гц), а высокая яркость до 500 нит позволит не ограничивать себя в месте для игр. Полноразмерная клавиатура имеет RGB-подсветку, а клавиши управления движением вынесены в отдельных блок. Ограниченная партия ноутбуков будет доступна в продаже у официальных партнеров по рекомендованной цене от 144 990 рублей.

Источник  
askazanov

А чё там "в стиле" - тупо виниловая картинка на крышке? )))))))

