Майор отправляется под воду! Новый взрывной трейлер Atomic Heart посвятили выходу дополнения "Чары морских глубин"

Для Atomic Heart вышло третье DLC под названием «Чары морских глубин», в котором главный герой, Нечаев, отправляется на подводный комплекс «Челомей» для борьбы с новой угрозой для человечества.
В этом дополнении игроки столкнутся с новыми видами вооружения, врагов и уникальными способностями для перчатки.
С помощью Близняшки Майор П-3, Нечаеву предстоит погрузиться в самые глубокие и опасные участки комплекса. Сюжет DLC обещает не только новые испытания, но и уникальный опыт, расширяющий мир игры. Прохождение займет около 5-6 часов.
пошла загрузочка)
почему?игра то топчик
игра то норм. но одноклеточный коммент это дно.
Посмотри плиз есть ли dlss 4
это как посмотреть?где?
Я в VK Play покупал, полное издание, тоже качаю уже 😁😉🔥
Круто!!В это мы гамаем полюбас!!!💯💥💥💥
Мотивация запустить +++
Но я, пожалуй, запущу с самого начала и пройду всё, вдоль и поперек)
Сейчас ещё нужно ждать когда он в Xbox app появится
бля когда в стиме уже будет без проблем
так уже же
или ты про то когда для РФ введут?
с выходом 2 части мб
начало уже топчик
Осталось немного загрузить и вперед). Долго ждал это обновление) Надеюсь 4 выйдет чуть быстрее
И конечно же ВКПлей сразу же лёг и ошибки выдаёт.
Я гадаю на анальных кольцах. Баба Зина, доставай бусы
Щаз пройдём.
эй дай списать списывай только не спались
Да это в трейлере только красиво и динамично, а на деле сами знаете как будет. Снова беготня вперёд-назад, по пустым, мёртвым локациям. Опять будут душить, миксоваными, советскими хитами и озабоченны холодосом, с которого уже ловиш кринж, а не гы-гы-га-га.
близняшки топ,остальное шлак(