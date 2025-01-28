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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 10 162 оценки

Майор отправляется под воду! Новый взрывной трейлер Atomic Heart посвятили выходу дополнения "Чары морских глубин"

butcher69
Новости

Для Atomic Heart вышло третье DLC под названием «Чары морских глубин», в котором главный герой, Нечаев, отправляется на подводный комплекс «Челомей» для борьбы с новой угрозой для человечества.

В этом дополнении игроки столкнутся с новыми видами вооружения, врагов и уникальными способностями для перчатки.

Обзор третьего дополнения Atomic Heart "Чары морских глубин" - долгожданное развитие истории

С помощью Близняшки Майор П-3, Нечаеву предстоит погрузиться в самые глубокие и опасные участки комплекса. Сюжет DLC обещает не только новые испытания, но и уникальный опыт, расширяющий мир игры. Прохождение займет около 5-6 часов.

61
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
My life is a game

пошла загрузочка)

15
Комментарий удален
My life is a game OPen man

почему?игра то топчик

5
OPen man My life is a game

игра то норм. но одноклеточный коммент это дно.

-10
Freund Benno

Посмотри плиз есть ли dlss 4

0
My life is a game Freund Benno

это как посмотреть?где?

0
UralGames83Ru

Я в VK Play покупал, полное издание, тоже качаю уже 😁😉🔥

9
MaDBiGKoS

Круто!!В это мы гамаем полюбас!!!💯💥💥💥

6
Kobayashi_Rindo

Мотивация запустить +++

Но я, пожалуй, запущу с самого начала и пройду всё, вдоль и поперек)

5
Никита Дроздоvv

Сейчас ещё нужно ждать когда он в Xbox app появится

1
WerGC

бля когда в стиме уже будет без проблем

1
My life is a game

так уже же
или ты про то когда для РФ введут?

с выходом 2 части мб

0
My life is a game

начало уже топчик

1
Аргонафт

Осталось немного загрузить и вперед). Долго ждал это обновление) Надеюсь 4 выйдет чуть быстрее

1
Кей Овальд

И конечно же ВКПлей сразу же лёг и ошибки выдаёт.

0
ConservativeYale

Я гадаю на анальных кольцах. Баба Зина, доставай бусы

0
tvorog8088

Щаз пройдём.

0
Alex40001

эй дай списать списывай только не спались

-1
Jarvis666

Да это в трейлере только красиво и динамично, а на деле сами знаете как будет. Снова беготня вперёд-назад, по пустым, мёртвым локациям. Опять будут душить, миксоваными, советскими хитами и озабоченны холодосом, с которого уже ловиш кринж, а не гы-гы-га-га.

-1
ПустошМохаве

близняшки топ,остальное шлак(

-5