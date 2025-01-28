Майор отправляется под воду! Новый взрывной трейлер Atomic Heart посвятили выходу дополнения "Чары морских глубин"

Для Atomic Heart вышло третье DLC под названием «Чары морских глубин», в котором главный герой, Нечаев, отправляется на подводный комплекс «Челомей» для борьбы с новой угрозой для человечества.

В этом дополнении игроки столкнутся с новыми видами вооружения, врагов и уникальными способностями для перчатки.

С помощью Близняшки Майор П-3, Нечаеву предстоит погрузиться в самые глубокие и опасные участки комплекса. Сюжет DLC обещает не только новые испытания, но и уникальный опыт, расширяющий мир игры. Прохождение займет около 5-6 часов.