Mundfish хотят узнать ваше мнение об Atomic Heart ©

Mundfish проводят опрос, в котором хотят узнать ваше мнение о шутере Atomic Heart, чтобы понять, в каком направлении разработчикам двигаться дальше в стремлении "приблизиться к светлой утопической мечте".

Нам очень важна обратная связь. Поэтому мы создали опрос, который поможет нам лучше понять ваши впечатления от повествования и персонажей игры. Нам не терпится узнать ваше мнение, ведь мы всегда стремимся создать максимально увлекательный контент для наших фанатов.

Mundfish предупреждает, что опрос может содержать потенциальные спойлеры для тех, кто еще не прошел игру, поэтому лучше завершить игру перед участием в опросе, чтобы вы могли полностью ознакомиться с сюжетом и поделиться обоснованным мнением.