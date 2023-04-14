Mundfish хотят узнать ваше мнение об Atomic Heart

Mundfish проводят опрос, в котором хотят узнать ваше мнение о шутере Atomic Heart, чтобы понять, в каком направлении разработчикам двигаться дальше в стремлении "приблизиться к светлой утопической мечте".
Нам очень важна обратная связь. Поэтому мы создали опрос, который поможет нам лучше понять ваши впечатления от повествования и персонажей игры. Нам не терпится узнать ваше мнение, ведь мы всегда стремимся создать максимально увлекательный контент для наших фанатов.
Mundfish предупреждает, что опрос может содержать потенциальные спойлеры для тех, кто еще не прошел игру, поэтому лучше завершить игру перед участием в опросе, чтобы вы могли полностью ознакомиться с сюжетом и поделиться обоснованным мнением.
Да я в восторге н@хуй!Лучший шутер за последние годы
На втором же вопросе я застрял потому, что обе концовки хороши одинаково, причём "плохая" раскрывает "хорошую". Сука, сраные маркетологи делали опрос.
Нет там хорошей/плохой концовки. Тут в стиле ведьмака - из двух зол меньшее. Ну и чего таить, ежу очевидно, какая концовка канон, да и разрабы это подтверждали уже.
Ответил, можете не благодарить)
Лучшие персонажи Сеченов и Элеонора, жду продолжения этой истории, а не сиквелы-приквелы всякие.
Специально ответил так, что-бы Майор был в сиквеле Atomic Heart
Постарался подробно расписать по каждому пункту, но чтобы проверяющие не охренели от стен текста.
В целом, очень надеюсь что это всё же будет сиквел. От приквелов тошнит. Я не хочу смотреть, что было до. Я хочу видеть, к чему приведёт финал игры, а показать предысторию можно и через DLC.
Очень короткий опрос для меня. Жаль, нет уточняющего вопроса, но оно и понятно почему, ведь сделать игру не эксклюзивной в непонятном сервисе, а общедоступной для покупки они не захотели, наживы ради. Так что никакая обратная связь для них не важна. Спрашивать же мнение пиратов как-то странно, иначе получается, что они и есть фанаты, для которых разрабатывается игра. Тогда зачем эксклюзивность, вот такой оксюморон.
Мое мнение. Пусть дадут возможность купить в стиме.
очередная скучная (для меня) игра
Дропнул часа через 4-5. Озвучка русская отвратная, бабка говорит голосом 40 летней, мат через мат неуместный. Если хочешь послушать диалог - надо вставать на месте и до конца слушать, ибо если лишний метр сделаешь, начнется новый и оборвется старый безвозвратно. Я думал это еще в 2013 в гта 5 решили. Оверсексуализация кринжовая и не в тему. Да, близняшки топ, но этот холодильник... Сюжет слизан с биошока, просто 1в1. Геймплей конечно странный. Важные апгрейды просто среди мусора находятся, который никак обособленно не выделяется на фоне хлама, пропустить легко, от этого крафт туповатый. Хотя стрелять и махать ближним приятно. Оружие отличаются достаточно друг от друга. Приятно удивил пистолет который заряжается кинетической энергией. Я бы даже сказал что свежая идея, но вспомнил MGS5 где инвиз так же заряжался на прокачке.
Арт дизайн, не смотря на сказанное до этого, шикарный, ссср тематика как надо сделана. Миллион отсылок на советско-русскую культуру. Прикольно услышать Баскова когда пазл очередной решаешь. Хотя и объяснение про волны радио сквозь пространство и время вообще не убедительное и самодискредитирующее в своей логике. Но вообще приятно в кой-то веке в русскую игру про альтернативную россию поиграть, от русских разрабов. А не этот калодутый где "ПЛОХИЕ РУССКИЕ" только.
В общем разрабы набили руку и во 2й части раскроются больше, пофиксиф или убрав то, что не работает. А пока что 6/10.
Угораю, одна и та же актриса дала лицо и голос Бабе Зине, если че.