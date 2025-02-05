ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 10 385 оценок

Mundfish и MAN-MADE показали процесс создания кастомного ПК в стиле ремшкафа Элеоноры из Atomic Heart

FeverishFaust
Новости

Студия Mundfish совместно с российской компанией MAN-MADE продемонстрировали процесс сборки уникального игрового ПК, оформленного в стиле знаменитого ремонтного шкафа ЭЛЕАНОРА из Atomic Heart. Устройство не только воссоздает внешний облик культового внутриигрового объекта, но и оснащено передовыми комплектующими.

Специалисты MAN-MADE постарались максимально точно передать внешний вид оригинального ремшкафа, интегрировав в него мощное «железо».

Основные особенности кастомного ПК:

  • Функциональный экран – полностью рабочий дисплей, аналогичный тому, что использовался в игре.
  • Голосовое сопровождение – компьютер способен воспроизводить фирменные реплики Элеаноры.
  • Интегрированный холодильник – устройство включает охлаждающее отделение для напитков и еды.
  • Кастомное водяное охлаждение – два независимых контура обеспечивают эффективное охлаждение процессора и видеокарты.
  • Полный доступ к интерфейсам – несмотря на необычную форму корпуса, подключение периферии остается удобным.
+ ещё 1 картинка

Под уникальным дизайном скрываются мощные комплектующие:

  • Процессор: Intel Core i7-14700KF
  • Видеокарта: GeForce RTX 4080 SUPER
  • Материнская плата: ASRock Z790 TAICHI
  • Оперативная память: 32GB DDR5 6400MHz ADATA XPG LANCER
  • Система охлаждения: MAN-MADE Custom Watercooling
  • Накопитель: 2TB SSD Samsung 990 PRO M.2
  • Блок питания: 1200W DeepCool PX1200G Gold

Кастомный ПК ЭЛЕАНОРА был разработан специально для совместной акции сети магазинов «Пятёрочка» и Atomic Heart.

44
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
DarkNezias_Gebeine

так и вижу и ощущаю ухом :

Включаю пк - голос из динамика : "Мммм, привет пупсик, пошалим".

Выключаешь пк : "Нееет, не уходи, останься, ммррр".

5
Рам Абалов
Включаю пк - голос из динамика : "Мммм, привет пупсик, пошалим".

Когда дошалились... ;-)

5
Artemus2.0

Коллаба с Пятёркой, это несколько неожиданно.

2
Аристов--Черный

Хочу "щебетарь" как смарт-гаджет. До "перчатки" ещё далеко, а часики такие уже вполне выполнимы.

1
CraftyNaxar

Заглянул в тг канал ман мэйд. Да, кастомы они делают классные, но ценник конечно конский. Кто может себе такое тот молодец))

1
DarkTenshi666

Главное не трахать холодильник(ремшкаф), главное не трахать холодильник, тьфу, главное не трахать ПК =)

кто понял, тот понял

Голосовое сопровождение – компьютер способен воспроизводить фирменные реплики Элеаноры.

я уже представляю тот а**й, когда люди не игравшие в игру и вообще не в курсе про эту тему, услышат что ПК домогается до владельца этого самого ПК =)

0
Аристов--Черный
Главное не трахать холодильник(ремшкаф), главное не трахать холодильник, тьфу, главное не трахать ПК =)

Вспомнилась I-Детка из "Муви 43" XD

1
Scorpion_GamePlay

Ни стоит и копейки, без звуков "Где ты был весь день? Вставь в меня свою флешку"

0
Ханперду

Пятерочка его разыгрывает

0
Евгений Луговой

По меркам мамкиных пека-бояр с этого сайта: железо отстой, впарить лоху...

0
FuzzyVuzzy

Как меня задрала водянка, которую сейчас пихают везде. Раньше у тебя был где-то, отдельно от ПК водоблок с пассивным охлаждением, теперь вместо одного вентиля на башне, у тебя в корпусе стоят 3 вентеля...

0
EnthusiasticDixon

Самая наглая внутриигровая реклама в игре за деньги

-2
phenomenalny

Тебе напомнить как в NFS MW была реклама AXE и BURGER KING на рекламных щитах еще в 2004 году? Так же реклама бургер кинга была в колде мв2. Когда уже хейтеры Атомика успокоются.

11
PaNaToMaN phenomenalny

Пральна,есть возможность заработать,почему бы и нет

2
Satty phenomenalny

челик зумерок, откуда ему это знать)))

3