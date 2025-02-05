Mundfish и MAN-MADE показали процесс создания кастомного ПК в стиле ремшкафа Элеоноры из Atomic Heart

Студия Mundfish совместно с российской компанией MAN-MADE продемонстрировали процесс сборки уникального игрового ПК, оформленного в стиле знаменитого ремонтного шкафа ЭЛЕАНОРА из Atomic Heart. Устройство не только воссоздает внешний облик культового внутриигрового объекта, но и оснащено передовыми комплектующими.

Специалисты MAN-MADE постарались максимально точно передать внешний вид оригинального ремшкафа, интегрировав в него мощное «железо».

Основные особенности кастомного ПК:

Функциональный экран – полностью рабочий дисплей, аналогичный тому, что использовался в игре.

– полностью рабочий дисплей, аналогичный тому, что использовался в игре. Голосовое сопровождение – компьютер способен воспроизводить фирменные реплики Элеаноры.

– компьютер способен воспроизводить фирменные реплики Элеаноры. Интегрированный холодильник – устройство включает охлаждающее отделение для напитков и еды.

– устройство включает охлаждающее отделение для напитков и еды. Кастомное водяное охлаждение – два независимых контура обеспечивают эффективное охлаждение процессора и видеокарты.

– два независимых контура обеспечивают эффективное охлаждение процессора и видеокарты. Полный доступ к интерфейсам – несмотря на необычную форму корпуса, подключение периферии остается удобным.

Под уникальным дизайном скрываются мощные комплектующие:

Процессор: Intel Core i7-14700KF

Intel Core i7-14700KF Видеокарта: GeForce RTX 4080 SUPER

GeForce RTX 4080 SUPER Материнская плата: ASRock Z790 TAICHI

ASRock Z790 TAICHI Оперативная память: 32GB DDR5 6400MHz ADATA XPG LANCER

32GB DDR5 6400MHz ADATA XPG LANCER Система охлаждения: MAN-MADE Custom Watercooling

MAN-MADE Custom Watercooling Накопитель: 2TB SSD Samsung 990 PRO M.2

2TB SSD Samsung 990 PRO M.2 Блок питания: 1200W DeepCool PX1200G Gold

Кастомный ПК ЭЛЕАНОРА был разработан специально для совместной акции сети магазинов «Пятёрочка» и Atomic Heart.