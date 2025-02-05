Mundfish и MAN-MADE показали процесс создания кастомного ПК в стиле ремшкафа Элеоноры из Atomic Heart

Студия Mundfish совместно с российской компанией MAN-MADE продемонстрировали процесс сборки уникального игрового ПК, оформленного в стиле знаменитого ремонтного шкафа ЭЛЕАНОРА из Atomic Heart. Устройство не только воссоздает внешний облик культового внутриигрового объекта, но и оснащено передовыми комплектующими.
Специалисты MAN-MADE постарались максимально точно передать внешний вид оригинального ремшкафа, интегрировав в него мощное «железо».
Основные особенности кастомного ПК:
- Функциональный экран – полностью рабочий дисплей, аналогичный тому, что использовался в игре.
- Голосовое сопровождение – компьютер способен воспроизводить фирменные реплики Элеаноры.
- Интегрированный холодильник – устройство включает охлаждающее отделение для напитков и еды.
- Кастомное водяное охлаждение – два независимых контура обеспечивают эффективное охлаждение процессора и видеокарты.
- Полный доступ к интерфейсам – несмотря на необычную форму корпуса, подключение периферии остается удобным.
Под уникальным дизайном скрываются мощные комплектующие:
- Процессор: Intel Core i7-14700KF
- Видеокарта: GeForce RTX 4080 SUPER
- Материнская плата: ASRock Z790 TAICHI
- Оперативная память: 32GB DDR5 6400MHz ADATA XPG LANCER
- Система охлаждения: MAN-MADE Custom Watercooling
- Накопитель: 2TB SSD Samsung 990 PRO M.2
- Блок питания: 1200W DeepCool PX1200G Gold
Кастомный ПК ЭЛЕАНОРА был разработан специально для совместной акции сети магазинов «Пятёрочка» и Atomic Heart.
так и вижу и ощущаю ухом :
Включаю пк - голос из динамика : "Мммм, привет пупсик, пошалим".
Выключаешь пк : "Нееет, не уходи, останься, ммррр".
Когда дошалились... ;-)
Коллаба с Пятёркой, это несколько неожиданно.
Хочу "щебетарь" как смарт-гаджет. До "перчатки" ещё далеко, а часики такие уже вполне выполнимы.
Заглянул в тг канал ман мэйд. Да, кастомы они делают классные, но ценник конечно конский. Кто может себе такое тот молодец))
Главное не трахать холодильник(ремшкаф), главное не трахать холодильник, тьфу, главное не трахать ПК =)
кто понял, тот понял
я уже представляю тот а**й, когда люди не игравшие в игру и вообще не в курсе про эту тему, услышат что ПК домогается до владельца этого самого ПК =)
Вспомнилась I-Детка из "Муви 43" XD
Ни стоит и копейки, без звуков "Где ты был весь день? Вставь в меня свою флешку"
Пятерочка его разыгрывает
По меркам мамкиных пека-бояр с этого сайта: железо отстой, впарить лоху...
Как меня задрала водянка, которую сейчас пихают везде. Раньше у тебя был где-то, отдельно от ПК водоблок с пассивным охлаждением, теперь вместо одного вентиля на башне, у тебя в корпусе стоят 3 вентеля...
Самая наглая внутриигровая реклама в игре за деньги
Тебе напомнить как в NFS MW была реклама AXE и BURGER KING на рекламных щитах еще в 2004 году? Так же реклама бургер кинга была в колде мв2. Когда уже хейтеры Атомика успокоются.
Пральна,есть возможность заработать,почему бы и нет
челик зумерок, откуда ему это знать)))