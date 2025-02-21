Mundfish поблагодарила игроков за поддержку ко второй годовщине Atomic Heart

21 февраля 2025 года студия Mundfish отметила вторую годовщину релиза своего шутера Atomic Heart, поблагодарив игроков за их неоценимую поддержку. В честь этого события была опубликована праздничная иллюстрация, а в сообщении команда выразила благодарность всем, кто стал частью этого "безумного приключения".

"Спасибо каждому, кто продолжает исследовать мир и раскрывать его тайны. Ваша поддержка вдохновляет, а любовь делает вселенную Atomic Heart еще ярче", — написали разработчики. Также особую благодарность выразили своей команде, отметив, что без их таланта и упорства этот мир не был бы таким захватывающим.

Студия уверяет, что это только начало, и обещает еще больше удивительных моментов для поклонников игры в будущем.