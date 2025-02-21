ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 10 598 оценок

Mundfish поблагодарила игроков за поддержку ко второй годовщине Atomic Heart

butcher69
Новости

21 февраля 2025 года студия Mundfish отметила вторую годовщину релиза своего шутера Atomic Heart, поблагодарив игроков за их неоценимую поддержку. В честь этого события была опубликована праздничная иллюстрация, а в сообщении команда выразила благодарность всем, кто стал частью этого "безумного приключения".

"Спасибо каждому, кто продолжает исследовать мир и раскрывать его тайны. Ваша поддержка вдохновляет, а любовь делает вселенную Atomic Heart еще ярче", — написали разработчики. Также особую благодарность выразили своей команде, отметив, что без их таланта и упорства этот мир не был бы таким захватывающим.

Студия уверяет, что это только начало, и обещает еще больше удивительных моментов для поклонников игры в будущем.

16
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Atomic Heart отличная игра! Побольше бы таких. Бабу Зину до сих пор с улыбкой вспоминаю

3
WerGC

где в cтиме в ру и кз регионе ?,вк себе в зад запихайте

0
roobx

аккаунт купи пожизненый на платиру за 100р.

-5
AlexFoRestor

Элджей красавчик, крутой тречок для игры записал

0
Sunsh1ne98

Игра отличная, недавно прошёл полностью основную кампанию и три ДЛС. Реально прорыв для российского игропрома. Да, геймплей не нов и похож на Биошок, но игра берёт не им, а сеттингом, диалогами, персонажами.
Желаю Mundfish удачи в дальнейших проектах)

0
My life is a game

жду последнее для длс конца 25 и в конце 25-начало 26 года анонсик 2 части

-4