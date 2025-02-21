Mundfish поблагодарила игроков за поддержку ко второй годовщине Atomic Heart

21 февраля 2025 года студия Mundfish отметила вторую годовщину релиза своего шутера Atomic Heart, поблагодарив игроков за их неоценимую поддержку. В честь этого события была опубликована праздничная иллюстрация, а в сообщении команда выразила благодарность всем, кто стал частью этого "безумного приключения".
"Спасибо каждому, кто продолжает исследовать мир и раскрывать его тайны. Ваша поддержка вдохновляет, а любовь делает вселенную Atomic Heart еще ярче", — написали разработчики. Также особую благодарность выразили своей команде, отметив, что без их таланта и упорства этот мир не был бы таким захватывающим.
Студия уверяет, что это только начало, и обещает еще больше удивительных моментов для поклонников игры в будущем.
Atomic Heart отличная игра! Побольше бы таких. Бабу Зину до сих пор с улыбкой вспоминаю
где в cтиме в ру и кз регионе ?,вк себе в зад запихайте
аккаунт купи пожизненый на платиру за 100р.
Элджей красавчик, крутой тречок для игры записал
Игра отличная, недавно прошёл полностью основную кампанию и три ДЛС. Реально прорыв для российского игропрома. Да, геймплей не нов и похож на Биошок, но игра берёт не им, а сеттингом, диалогами, персонажами.
Желаю Mundfish удачи в дальнейших проектах)
жду последнее для длс конца 25 и в конце 25-начало 26 года анонсик 2 части