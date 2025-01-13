Mundfish показала глаза Стрый из дополнения "Чары морских глубин" для Atomic Heart - его релиз состоится уже 28 января

Недавно студия Mundfish показала несколько изображений со статуей Нептуна, которую игроки увидят в предстоящем дополнении "Чары морских глубин" для Atomic Heart:

В этот раз разработчики показали глаза Стрый, подписав их: "Смотрите в оба - третье DLC уже не за горами!" В дополнении "Чары морских глубин" игрокам предстоит отправиться в подводный исследовательский центр "Нептун", который таит в себе новые загадки, врагов и неожиданные возможности.

Релиз дополнения состоится уже 28 января 2025 года.