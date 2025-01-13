Mundfish показала глаза Стрый из дополнения "Чары морских глубин" для Atomic Heart - его релиз состоится уже 28 января

Недавно студия Mundfish показала несколько изображений со статуей Нептуна, которую игроки увидят в предстоящем дополнении "Чары морских глубин" для Atomic Heart:
В этот раз разработчики показали глаза Стрый, подписав их: "Смотрите в оба - третье DLC уже не за горами!" В дополнении "Чары морских глубин" игрокам предстоит отправиться в подводный исследовательский центр "Нептун", который таит в себе новые загадки, врагов и неожиданные возможности.
Релиз дополнения состоится уже 28 января 2025 года.
Это же не последнее ДЛС?!
С одной стороны молодцы, что не бросают и продолжают работать над обещанным контентом. С другой -- два года прошло с момента релиза основной игры. Она периодически продается на распродажах со скидкой 65%, в том числе за полное издание, включающее дополнения.
Посему профит от подобных поздних ДЛС кажется несопоставимым затратам на его разработку.
Кто хотел давно приобрел, вряд ли появление нового контента привлечет массу людей.
Разве что им ВК и прочие инвесторы аванс занесли на продолжение и его разработка идет параллельно. В противном случае тратят драгоценное время, идеи и ресурсы зря. Либо всегда остается шанс немного бустануть продажи в ру-регионе снятием эксклюзивности, если это вообще возможно по контракту.
Напомните плиз, а у ДЛС бывает предзагрузка?