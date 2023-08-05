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об игре
Atomic Heart 21.02.2023
8.6 6 832 оценки

Mundfish выпустили патч 1.9.3.0 для Atomic Heart, в котором улучшили поведение ругающегося Гуся

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monk70
Новости

Разработчики из студии Mundfish выпустили патч 1.9.3.0 для дополнения Инстинкт Истребления к шутеру Atomic Heart, который уже доступен в Steam. Патч в основном касается улучшения поведения ИИ полюбившегося игрокам ругающегося Гуся из расширения.

  • Исправлены вылеты, вызванные использованием способности Техностазис;
  • Улучшение характера Гуся:
    • Больше реплик от Гуся;
    • Исправлены зависания;
    • Улучшена навигация Гуся;
    • Улучшен ИИ Гуся;
    • Улучшены уклонения Гуся;
    • Гусь теперь тоже кусает за ногу;
  • Конечные титры обновлены и теперь включают информацию о DLC.
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