Mundfish выпустили патч 1.9.3.0 для Atomic Heart, в котором улучшили поведение ругающегося Гуся

Разработчики из студии Mundfish выпустили патч 1.9.3.0 для дополнения Инстинкт Истребления к шутеру Atomic Heart, который уже доступен в Steam. Патч в основном касается улучшения поведения ИИ полюбившегося игрокам ругающегося Гуся из расширения.
- Исправлены вылеты, вызванные использованием способности Техностазис;
- Улучшение характера Гуся:
- Больше реплик от Гуся;
- Исправлены зависания;
- Улучшена навигация Гуся;
- Улучшен ИИ Гуся;
- Улучшены уклонения Гуся;
- Гусь теперь тоже кусает за ногу;
- Конечные титры обновлены и теперь включают информацию о DLC.
Во славу Гуся!
К слову этот гусь 2гб обновы весит