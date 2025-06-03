Новое DLC для Atomic Heart или анонс сиквела? Mundfish подтвердила присутствие на Summer Game Fest

Студия Mundfish официально подтвердила своё участие в мероприятии Summer Game Fest 2025, которое состоится уже совсем скоро.
Официально! Мы принимаем участие в Summer Game Fest 2025!
Присоединяйтесь к трансляции - будет жарко!
Разработчики не рассказали о том, что конкретно они планируют показать на мероприятии. Пользователи склоняются к тому, что скорее всего студия представит новое DLC для Atomic Heart. Тем не менее, так же есть вероятность того, что студия и вовсе анонсирует Atomic Heart 2.
Мероприятие Summer Game Fest 2025 пройдет в ночь с 6 на 7 июня в 00:00 по московскому времени.
Кто хотел бы, чтобы Элджей написал для сиквела весь саундтрек, а не одну композицию для DLC - ставь класс!
Лучший саундтрек, cтавлю класс
Этот треш даже качать с торрента не буду
Конечно не будешь, его же с торрента не скачать)
Дайте уже купить игру в Стиме, даже Казахстану отрубили возможность покупки.
Надеюсь либо когда полностью всё dlc выйдут или когда контракт с vk play
Деньги завелись, что ли для покупки дерьма?
Нам так интересно твое мнение
Ну, ДЛС точно будет, а вот от ремастера полного издания я бы не отказался. Особенно интерактивность мира повысить, а то даже шарики не лопаются.
ремастер не нужен. лучше бы убрали стреляющих дронов в игре в открытом мире. невозможно исследовать мир из за них. все время стреляют. пришлось побежать только по сюжету. если уберут то может исследую открытый мир
Это да, но это уже модеры сделали.
В игре есть механика отключения этих дронов, чтобы можно было спокойно мир исследовать
А оптимизон до сих пор не завезли 🤦♂️ // Nvidia Power
Ну если у тебя 1050ti или ниже, то и не жди оптимизацию, а копи на новое железо.
Не знаю, игра отлично оптимизирована была ещё на старте, ни одного бага не было лично у меня!
Либо перевыпуск Atomic Heart со всеми текущими дополнениями....
Ради длц ехать чтоб напомнить о себе это норма. Игры не будет новой
Я Думаю, Длс анонсируют. Сюжет первой части всё ещё не окончен. По идее, нужно сначала четвертое Длс выпустить, а потом уже можно будет анонсировать сиквел. Если он в планах, конечно.
А что там сюжет. Типа я когда закончил основную игру. Для меня сюжет с концовкой плохой показалось конаничной и логичной. Дающая на многое по размышлять ситуации. А теперь слов ваших. Как, то в ступоре. Типа... реально что там рассказывать. Вроде всё что надо рассказали. Остальное оставили в некоторых оговорках для размышлений игроку.
Сюжет ещё не окончен, там ещё есть что рассказать. Главный герой должен найти Храза и избавиться от него. И я так думаю, в четвертым Длс мы как раз таки будем этим заниматься. Это продолжение истории. А вот как дальше сюжет развивать, тут уже Я не понимаю. Но сценаристы придумают. Может быть, в конце четвертого Длс Храз выживет и будет главным злодеем Atomic Heart 2. Даже фиг знает.
Мда... видимо придётся потом брать dlc к игре :(
Спасибо что ответили.
Наверно ластовую допку анонсируют. И релиз в конце года
Да. Анонсить сиквел, когда ещё не было инфы о последнем длц бред. Будет презентация последнего дополнения
Думаю анонс финального издания с улучшениями и тп
анонс в гог бы
нахрена в гог?
В гог нет защиты.
но дрм