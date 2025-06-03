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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.7 11 057 оценок

Новое DLC для Atomic Heart или анонс сиквела? Mundfish подтвердила присутствие на Summer Game Fest

AceTheKing AceTheKing

Студия Mundfish официально подтвердила своё участие в мероприятии Summer Game Fest 2025, которое состоится уже совсем скоро.

Официально! Мы принимаем участие в Summer Game Fest 2025!
Присоединяйтесь к трансляции - будет жарко!

Разработчики не рассказали о том, что конкретно они планируют показать на мероприятии. Пользователи склоняются к тому, что скорее всего студия представит новое DLC для Atomic Heart. Тем не менее, так же есть вероятность того, что студия и вовсе анонсирует Atomic Heart 2.

Мероприятие Summer Game Fest 2025 пройдет в ночь с 6 на 7 июня в 00:00 по московскому времени.

110
50
Комментарии: 50
Ваш комментарий
AlexFoRestor

Кто хотел бы, чтобы Элджей написал для сиквела весь саундтрек, а не одну композицию для DLC - ставь класс!

33
TheDenStark

Лучший саундтрек, cтавлю класс

10
canismajorisvy TheDenStark

Этот треш даже качать с торрента не буду

11
RedDay13 canismajorisvy

Конечно не будешь, его же с торрента не скачать)

5
OnlyWatch

Дайте уже купить игру в Стиме, даже Казахстану отрубили возможность покупки.

10
666ANUBIS666

Надеюсь либо когда полностью всё dlc выйдут или когда контракт с vk play

2
canismajorisvy
возможность покупки.

Деньги завелись, что ли для покупки дерьма?

2
Jam Killer canismajorisvy

Нам так интересно твое мнение

Кей Овальд

Ну, ДЛС точно будет, а вот от ремастера полного издания я бы не отказался. Особенно интерактивность мира повысить, а то даже шарики не лопаются.

8
DIZNX

ремастер не нужен. лучше бы убрали стреляющих дронов в игре в открытом мире. невозможно исследовать мир из за них. все время стреляют. пришлось побежать только по сюжету. если уберут то может исследую открытый мир

7
Кей Овальд DIZNX

Это да, но это уже модеры сделали.

Just_a_guy DIZNX

В игре есть механика отключения этих дронов, чтобы можно было спокойно мир исследовать

1
Пользователь ВКонтакте

А оптимизон до сих пор не завезли 🤦‍♂️ // Nvidia Power

7
ПавелДерево

Ну если у тебя 1050ti или ниже, то и не жди оптимизацию, а копи на новое железо.

2
Jam Killer

Не знаю, игра отлично оптимизирована была ещё на старте, ни одного бага не было лично у меня!

Egik81

Либо перевыпуск Atomic Heart со всеми текущими дополнениями....

4
Scorpion_GamePlay

Ради длц ехать чтоб напомнить о себе это норма. Игры не будет новой

4
Никита Дроздоvv

Я Думаю, Длс анонсируют. Сюжет первой части всё ещё не окончен. По идее, нужно сначала четвертое Длс выпустить, а потом уже можно будет анонсировать сиквел. Если он в планах, конечно.

4
Ammati

А что там сюжет. Типа я когда закончил основную игру. Для меня сюжет с концовкой плохой показалось конаничной и логичной. Дающая на многое по размышлять ситуации. А теперь слов ваших. Как, то в ступоре. Типа... реально что там рассказывать. Вроде всё что надо рассказали. Остальное оставили в некоторых оговорках для размышлений игроку.

2
Никита Дроздоvv Ammati

Сюжет ещё не окончен, там ещё есть что рассказать. Главный герой должен найти Храза и избавиться от него. И я так думаю, в четвертым Длс мы как раз таки будем этим заниматься. Это продолжение истории. А вот как дальше сюжет развивать, тут уже Я не понимаю. Но сценаристы придумают. Может быть, в конце четвертого Длс Храз выживет и будет главным злодеем Atomic Heart 2. Даже фиг знает.

1
Ammati Никита Дроздоvv

Мда... видимо придётся потом брать dlc к игре :(
Спасибо что ответили.

K0t Felix

Наверно ластовую допку анонсируют. И релиз в конце года

3
luVol

Да. Анонсить сиквел, когда ещё не было инфы о последнем длц бред. Будет презентация последнего дополнения

2
Lady_Leda

Думаю анонс финального издания с улучшениями и тп

2
Rorschach93

анонс в гог бы

1
SaDaR

нахрена в гог?

punck SaDaR

В гог нет защиты.

1
Rorschach93 SaDaR

но дрм

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