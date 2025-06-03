Новое DLC для Atomic Heart или анонс сиквела? Mundfish подтвердила присутствие на Summer Game Fest

Студия Mundfish официально подтвердила своё участие в мероприятии Summer Game Fest 2025, которое состоится уже совсем скоро.

Официально! Мы принимаем участие в Summer Game Fest 2025!

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Разработчики не рассказали о том, что конкретно они планируют показать на мероприятии. Пользователи склоняются к тому, что скорее всего студия представит новое DLC для Atomic Heart. Тем не менее, так же есть вероятность того, что студия и вовсе анонсирует Atomic Heart 2.

Мероприятие Summer Game Fest 2025 пройдет в ночь с 6 на 7 июня в 00:00 по московскому времени.