Новое DLC для Atomic Heart или анонс сиквела? Munfish подтвердила присутствие на Summer Game Fest

Студия Mundfish официально подтвердила своё участие в мероприятии Summer Game Fest 2025, которое состоится уже совсем скоро.
Официально! Мы принимаем участие в Summer Game Fest 2025!
Присоединяйтесь к трансляции - будет жарко!
Разработчики не рассказали о том, что конкретно они планируют показать на мероприятии. Пользователи склоняются к тому, что скорее всего студия представит новое DLC для Atomic Heart. Тем не менее, так же есть вероятность того, что студия и вовсе анонсирует Atomic Heart 2.
Мероприятие Summer Game Fest 2025 пройдет в ночь с 6 на 7 июня в 00:00 по московскому времени.
Кто хотел бы, чтобы Элджей написал для сиквела весь саундтрек, а не одну композицию для DLC - ставь класс!
Лучший саундтрек, cтавлю класс
Этот треш даже качать с тррента не буду
Наверно ластовую допку анонсируют. И релиз в конце года
Да. Анонсить сиквел, когда ещё не было инфы о последнем длц бред. Будет презентация последнего дополнения
Ну, ДЛС точно будет, а вот от ремастера полного издания я бы не отказался. Особенно интерактивность мира повысить, а то даже шарики не лопаются.
ремастер не нужен. лучше бы убрали стреляющих дронов в игре в открытом мире. невозможно исследовать мир из за них. все время стреляют. пришлось побежать только по сюжету. если уберут то может исследую открытый мир
Это да, но это уже модеры сделали.
В игре есть механика отключения этих дронов, чтобы можно было спокойно мир исследовать
Дайте уже купить игру в Стиме, даже Казахстану отрубили возможность покупки.
Надеюсь либо когда полностью всё dlc выйдут или когда контракт с vk play
Думаю анонс финального издания с улучшениями и тп
Либо перевыпуск Atomic Heart со всеми текущими дополнениями....
анонс в гог бы
нахрена в гог?
В гог нет защиты.
но дрм
так это 4 длс же
Есть точная инфа, что они покажут новую игру. Пока не ясно что это будет. Либо сиквел атомика, либо что-то совершенное новое.
А оптимизон до сих пор не завезли 🤦♂️ // Nvidia Power