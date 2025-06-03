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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.7 11 053 оценки

Новое DLC для Atomic Heart или анонс сиквела? Munfish подтвердила присутствие на Summer Game Fest

AceTheKing AceTheKing

Студия Mundfish официально подтвердила своё участие в мероприятии Summer Game Fest 2025, которое состоится уже совсем скоро.

Официально! Мы принимаем участие в Summer Game Fest 2025!
Присоединяйтесь к трансляции - будет жарко!

Разработчики не рассказали о том, что конкретно они планируют показать на мероприятии. Пользователи склоняются к тому, что скорее всего студия представит новое DLC для Atomic Heart. Тем не менее, так же есть вероятность того, что студия и вовсе анонсирует Atomic Heart 2.

Мероприятие Summer Game Fest 2025 пройдет в ночь с 6 на 7 июня в 00:00 по московскому времени.

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21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
AlexFoRestor

Кто хотел бы, чтобы Элджей написал для сиквела весь саундтрек, а не одну композицию для DLC - ставь класс!

15
TheDenStark

Лучший саундтрек, cтавлю класс

4
canismajorisvy TheDenStark

Этот треш даже качать с тррента не буду

1
K0t Felix

Наверно ластовую допку анонсируют. И релиз в конце года

3
luVol

Да. Анонсить сиквел, когда ещё не было инфы о последнем длц бред. Будет презентация последнего дополнения

1
Кей Овальд

Ну, ДЛС точно будет, а вот от ремастера полного издания я бы не отказался. Особенно интерактивность мира повысить, а то даже шарики не лопаются.

3
DIZNX

ремастер не нужен. лучше бы убрали стреляющих дронов в игре в открытом мире. невозможно исследовать мир из за них. все время стреляют. пришлось побежать только по сюжету. если уберут то может исследую открытый мир

3
Кей Овальд DIZNX

Это да, но это уже модеры сделали.

Just_a_guy DIZNX

В игре есть механика отключения этих дронов, чтобы можно было спокойно мир исследовать

OnlyWatch

Дайте уже купить игру в Стиме, даже Казахстану отрубили возможность покупки.

2
666ANUBIS666

Надеюсь либо когда полностью всё dlc выйдут или когда контракт с vk play

Lady_Leda

Думаю анонс финального издания с улучшениями и тп

1
Egik81

Либо перевыпуск Atomic Heart со всеми текущими дополнениями....

1
Rorschach93

анонс в гог бы

1
SaDaR

нахрена в гог?

punck SaDaR

В гог нет защиты.

1
Rorschach93 SaDaR

но дрм

jax baron

так это 4 длс же

1
Blazer431

Есть точная инфа, что они покажут новую игру. Пока не ясно что это будет. Либо сиквел атомика, либо что-то совершенное новое.

Пользователь ВКонтакте

А оптимизон до сих пор не завезли 🤦‍♂️ // Nvidia Power

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