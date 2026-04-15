Новый ролик Atomic Heart рассказывает о событиях, предшествующих четвёртому дополнению

Финал уже на подходе: четвёртое DLC «Кровь на Хрустале» для Atomic Heart выходит завтра в 19:00 по московскому времени. Это заключительная глава истории первой части, которая подведёт игроков к решающему противостоянию с ХРАЗом.
Разработчики предлагают заранее подготовиться и выпустили ролик с пересказом событий основной игры и трёх предыдущих дополнений — отличный способ вспомнить ключевые моменты перед финальной битвой.
Я уже пятый год жду, когда выйдут все ДЛС, чтобы сразу игру пройти и все ДЛС, христа ради, сколько ещё ждать
Эх, щас бы 120 гигов качать, чтобы навернуть 3 часа контента.
Выходит завтра, но в библиотеке пока чета нету. ⛔ Хотя бы иконку сделали и время выхода в ней написали бы. 😁
Что ж, в ру-Стиме игры до сих пор нет. Ждем