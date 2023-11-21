"Ой, как хорошо!": вышел новый трейлер второго DLC для Atomic Heart

Atomic Heart погружает игроков в альтернативную советскую реальность, где робототехника достигла невиданных высот.
Действие игры разворачивается в 1955 году. Вторая мировая война давно позади, а СССР активно осваивает мирный атом и создаёт передовые технологии. Роботы трудятся на фабриках и в колхозах, выполняя тяжёлую и опасную работу. На секретном объекте «3826» производятся роботы для быта.
Однако в один момент происходит сбой системы управления, и роботы начинают бунт. Они уничтожают весь персонал завода.
Главный герой, спецагент П-3, отправляется разобраться в инциденте. Ему предстоит спуститься в подземные этажи комплекса, полные враждебных машин. Роботы-охранники, индустриальные механизмы, летающие дроны — все они будут атаковать героя, не зная пощады.
Чтобы противостоять армии металлических монстров, у агента есть фирменный экзоскелет советских спецслужб. Этот костюм можно модернизировать, срывая конечности с поверженных роботов и присоединяя их к себе. Таким образом, игрок получает доступ к уникальным способностям и оружию.
Бои в Atomic Heart в основном проходят в ближнем контакте. Патронов к огнестрельному оружию катастрофически не хватает, поэтому приходится экономить и активно использовать холодное оружие и способности костюма.
Исследуя заброшенные цеха и лаборатории, герой попутно решает загадки и головоломки, чтобы пробиться дальше и раскрыть тайну произошедшего.
я надеюсь мы не будем всё длс заниматься платформингом?
Не люблю платформинг. Но, в длс его будет много.
я тоже не люблю и поэтому задал этот вопрос
Писали, что это DLC будет в лимбо, так что скорее всего всё дополнение, или бОльшая его часть будет в лимбо. Но это не точно
все DLC в Лимбо ? , когда проходил Атомик ,Лимбо самое ужасное , хотелось пропустить этот уровень.
Дизайн локации выглядит кринжово.
для лимбо норм
Стоп, мы за гуся будем играть? Мы в это играем.
За кого гуся с чего ты взял?
Хорошо, однако. Главная интрига в сюжете, так как он будет по другой концовке, не как первое ДЛС.
наркомания набирает обороты, ясно
full guys только от 1-го лица??????
Нафига а главное зачем?
что?
Целое ДЛС делать на основе какого то (извините любители таких платформеров) хайпанувшего гов неца
Использовать мир Лимбо для целого DLC. Да, как то спорно, но возможно все будет намного лучше, чем мы думаем.
Надеюсь на это.
тебе же сказали - ай, как хорошо!
ты сомневаешься?
что то нестандартное, а то уже всё наскучило)
Лучше уж пройти BioShock Infinite - c которого слизана данная игра. Ибо в это играть ой как не хорошо, точнее: ой как х..во)
Так иди и пройди , нечего тут срач в комментах разводить у достойной игры ..
Ну ниче, скоро в сталкер второй поиграете. ☺️
Ну так поиграй