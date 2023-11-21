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Atomic Heart 21.02.2023
8.6 7 798 оценок

"Ой, как хорошо!": вышел новый трейлер второго DLC для Atomic Heart

butcher69
Новости

Авторы отечественного шутера Atomic Heart представили тизер второго сюжетного дополнения "Экосистема лимбо" (Limbo Ecosystem). В DLC обещают продолжение сюжета, а также некий новый геймплейный опыт. Пока без конкретики, но дополнение должно выйти "этой зимой".

Мир Лимбо живет по своим безумным правилам, и в нем все связано в одну экосистему. Взгляните на его необыкновенную красоту, а также на то, с чем вам предстоит столкнуться совсем скоро.
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24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Никита Дроздоvv

я надеюсь мы не будем всё длс заниматься платформингом?

9
AndralStormborn

Не люблю платформинг. Но, в длс его будет много.

2
Никита Дроздоvv AndralStormborn

я тоже не люблю и поэтому задал этот вопрос

4
666ANUBIS666

Писали, что это DLC будет в лимбо, так что скорее всего всё дополнение, или бОльшая его часть будет в лимбо. Но это не точно

-1
FearlessUstin

все DLC в Лимбо ? , когда проходил Атомик ,Лимбо самое ужасное , хотелось пропустить этот уровень.

5
AndralStormborn

Дизайн локации выглядит кринжово.

3
Никита Дроздоvv

для лимбо норм

2
Zick211

Стоп, мы за гуся будем играть? Мы в это играем.

0
Никита Дроздоvv

За кого гуся с чего ты взял?

0
Кей Овальд

Хорошо, однако. Главная интрига в сюжете, так как он будет по другой концовке, не как первое ДЛС.

0
Kot9lra street

наркомания набирает обороты, ясно

0
Rensky27

full guys только от 1-го лица??????

-1
ZeroMA777

Нафига а главное зачем?

-2
Никита Дроздоvv

что?

0
ZeroMA777 Никита Дроздоvv

Целое ДЛС делать на основе какого то (извините любители таких платформеров) хайпанувшего гов неца

-1
Никита Дроздоvv ZeroMA777

Использовать мир Лимбо для целого DLC. Да, как то спорно, но возможно все будет намного лучше, чем мы думаем.

3
ZeroMA777 Никита Дроздоvv

Надеюсь на это.

0
Димка2010

тебе же сказали - ай, как хорошо!
ты сомневаешься?

0
SerJ91

что то нестандартное, а то уже всё наскучило)

-2
KYIV_AFU

Лучше уж пройти BioShock Infinite - c которого слизана данная игра. Ибо в это играть ой как не хорошо, точнее: ой как х..во)

-6
Slaviandi

Так иди и пройди , нечего тут срач в комментах разводить у достойной игры ..

0
Никита Краснов

Ну ниче, скоро в сталкер второй поиграете. ☺️

0
Никита Дроздоvv

Ну так поиграй

0