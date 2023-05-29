Открылся предзаказ на книгу с предысторией мира Atomic Heart ©

Фанаты альтернативной версии СССР с опасными роботами и продвинутым искусственным интеллектом из Atomic Heart в скором времени смогут вновь окунуться в мрачный мир ретрофутуризма. Разработчики игры, студия Mundfish, сообщили об открытии предзаказов на книгу по мотивам одного из главных экшенов 2023 года. На страницах книги обещают раскрыть уникальные подробности из мира Atomic Heart и продвинутые эксперименты на территории "Предприятия 3826".

Автором книга с предысторией Atomic Heart выступил Харальд Хорф, которые на протяжении 480 страниц раскрывает тайны альтернативной истории СССР. Согласно официальному описанию, читатели смогут отследить полную историю "Предприятия 3826", начиная от создания полимера и до событий игры с началом запуска продвинутой системы искусственного интеллекта "Коллектив 2.0".

В 1936 году профессор Сеченов изобрел полимер — уникальный носитель информации нового вида. Полимер не требует цифровых кодов и электрических сигналов. Дальнейшие открытия привели к новым гениальным открытиям и ускорению научного прогресса. Советский Союз становится ведущим производителем роботов. Под руководством лучших умов страны начинает свою работу сеть научно-производственных комплексов, известная как «Предприятие 3826»!

Книга обещает поступить в свободную продажу уже в июле 2023 года. Сейчас любой желающий может оформить предзаказ "Atomic Heart. Предыстория Предприятия 3826" со скидкой 17% за 702 рубля.