Патч 1.16.3.0 для Atomic Heart уже доступен в Steam

Разработчики Atomic Heart выпустили свежее обновление, направленное на исправление ошибок и улучшение стабильности, особенно для DLC «Кровь на Хрустале».

Основные изменения DLC #4:

Исправлено отсутствие музыки в локации с полиморфом-пианистом

Устранена проблема с чрезмерной яркостью в фоторежиме

Исправлены метки некоторых квестов

Починены ошибки при загрузке сохранений

Улучшено поведение мини-босса ЕНОТ

Исправлены вылеты

Внесены прочие мелкие исправления

Рекомендации разработчиков:

Если игра работает нестабильно:

Убедитесь, что клиент не модифицирован сторонним ПО — в противном случае рекомендуется полная переустановка

Проверьте целостность файлов через Steam (часто решает технические проблемы)

При возникновении багов отправляйте отчёты через официальную форму поддержки

Разработчики отмечают, что продолжают внимательно следить за отзывами игроков и будут оперативно выпускать новые обновления.