Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 11 816 оценок

Патч 1.16.3.0 для Atomic Heart уже доступен в Steam

monk70 monk70

Разработчики Atomic Heart выпустили свежее обновление, направленное на исправление ошибок и улучшение стабильности, особенно для DLC «Кровь на Хрустале».

Основные изменения DLC #4:

  • Исправлено отсутствие музыки в локации с полиморфом-пианистом
  • Устранена проблема с чрезмерной яркостью в фоторежиме
  • Исправлены метки некоторых квестов
  • Починены ошибки при загрузке сохранений
  • Улучшено поведение мини-босса ЕНОТ
  • Исправлены вылеты
  • Внесены прочие мелкие исправления

Рекомендации разработчиков:

Если игра работает нестабильно:

  • Убедитесь, что клиент не модифицирован сторонним ПО — в противном случае рекомендуется полная переустановка
  • Проверьте целостность файлов через Steam (часто решает технические проблемы)
  • При возникновении багов отправляйте отчёты через официальную форму поддержки

Разработчики отмечают, что продолжают внимательно следить за отзывами игроков и будут оперативно выпускать новые обновления.

maximus388

Намедни как раз закрыл гештальт и со спокойной совестью удалил. ДЛС объемное, саунд шикарный, сюжет на уровне. Странно только было преподносить настоящую концовку игры в виде дополнения. Маркетологи из Мундфиш в своем репертуаре.

жифорсник

поздно, уже прошел и удалил все 4 dlc и игру

RedDay13

А у меня щас беляш завис, решил отдохнуть и постоять спокойно, правда квест тоже завис.

