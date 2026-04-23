Патч 1.16.3.0 для Atomic Heart уже доступен в Steam

Разработчики Atomic Heart выпустили свежее обновление, направленное на исправление ошибок и улучшение стабильности, особенно для DLC «Кровь на Хрустале».
Основные изменения DLC #4:
- Исправлено отсутствие музыки в локации с полиморфом-пианистом
- Устранена проблема с чрезмерной яркостью в фоторежиме
- Исправлены метки некоторых квестов
- Починены ошибки при загрузке сохранений
- Улучшено поведение мини-босса ЕНОТ
- Исправлены вылеты
- Внесены прочие мелкие исправления
Рекомендации разработчиков:
Если игра работает нестабильно:
- Убедитесь, что клиент не модифицирован сторонним ПО — в противном случае рекомендуется полная переустановка
- Проверьте целостность файлов через Steam (часто решает технические проблемы)
- При возникновении багов отправляйте отчёты через официальную форму поддержки
Разработчики отмечают, что продолжают внимательно следить за отзывами игроков и будут оперативно выпускать новые обновления.
Намедни как раз закрыл гештальт и со спокойной совестью удалил. ДЛС объемное, саунд шикарный, сюжет на уровне. Странно только было преподносить настоящую концовку игры в виде дополнения. Маркетологи из Мундфиш в своем репертуаре.
поздно, уже прошел и удалил все 4 dlc и игру
А у меня щас беляш завис, решил отдохнуть и постоять спокойно, правда квест тоже завис.