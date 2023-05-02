Первый тизер-трейлер сюжетного дополнения для Atomic Heart

После разнообразных подсказок, студия Mundfish официально анонсировала первое DLC для своего ролевого шутера Atomic Heart. Подробностей не так много - первый тизер длится всего двадцать секунд, и позволяет мельком взглянуть на локацию, в которой развернётся действие дополнения. DLC выйдет этим летом — когда именно, не уточняется.
На объекте 3826 еще много неизведанных мест... Взгляните лишь на одно из необычных мест, которые вам вскоре предстоит посетить в грядущем DLC для AtomicHeart!
Atomic Heart переносит игроков в 1950-е годы, в альтернативную историю, где роботы-слуги стали нормой в СССР. Хотя поначалу кажется, что все гармонично, все идет не так, как хотелось бы, когда роботы выходят из себя и начинают нападать на своих хозяев.
Игра доступна на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.
Не знаю каким будет длс, а саунд в трейлере- шикарный!
Мда. Думал длс будет в первую очередь на открытый мир, короче что угодно кроме очередной подземки или нового полигона..
Походу открытого не будет в этой игре, а хочется, если честно. Может быть, как со всеми задуманными длс наиграются, то сделают!?. )
жду вырезанные орудия
Интересно что это будет. Продолжение истории или просто дополнение оригинала...
разработчик говорил что буде продолжение сюжета.
Ого, прям с этого начинают, прям несколько локаций. Что ж, это восторг, это жду.
Ура, оптимизация!😍
По традиции мяснику минус.