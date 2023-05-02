Первый тизер-трейлер сюжетного дополнения для Atomic Heart ©

После разнообразных подсказок, студия Mundfish официально анонсировала первое DLC для своего ролевого шутера Atomic Heart. Подробностей не так много - первый тизер длится всего двадцать секунд, и позволяет мельком взглянуть на локацию, в которой развернётся действие дополнения. DLC выйдет этим летом — когда именно, не уточняется.

На объекте 3826 еще много неизведанных мест... Взгляните лишь на одно из необычных мест, которые вам вскоре предстоит посетить в грядущем DLC для AtomicHeart!

Atomic Heart переносит игроков в 1950-е годы, в альтернативную историю, где роботы-слуги стали нормой в СССР. Хотя поначалу кажется, что все гармонично, все идет не так, как хотелось бы, когда роботы выходят из себя и начинают нападать на своих хозяев.

Игра доступна на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.