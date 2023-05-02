Atomic Heart 21.02.2023
8.6 5 790 оценок

Первый тизер-трейлер сюжетного дополнения для Atomic Heart

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butcher69
Новости

После разнообразных подсказок, студия Mundfish официально анонсировала первое DLC для своего ролевого шутера Atomic Heart. Подробностей не так много - первый тизер длится всего двадцать секунд, и позволяет мельком взглянуть на локацию, в которой развернётся действие дополнения. DLC выйдет этим летом — когда именно, не уточняется.

На объекте 3826 еще много неизведанных мест... Взгляните лишь на одно из необычных мест, которые вам вскоре предстоит посетить в грядущем DLC для AtomicHeart!

Atomic Heart переносит игроков в 1950-е годы, в альтернативную историю, где роботы-слуги стали нормой в СССР. Хотя поначалу кажется, что все гармонично, все идет не так, как хотелось бы, когда роботы выходят из себя и начинают нападать на своих хозяев.

Игра доступна на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

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47
9
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АтоМатрица
АтоМатрица
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В Главных Ролях в Atomic Heart
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Комментарии: 9
Ваш комментарий
сКард

Не знаю каким будет длс, а саунд в трейлере- шикарный!

15
Абабков Денис

Мда. Думал длс будет в первую очередь на открытый мир, короче что угодно кроме очередной подземки или нового полигона..

4
askazanov

Походу открытого не будет в этой игре, а хочется, если честно. Может быть, как со всеми задуманными длс наиграются, то сделают!?. )

0
Mandalordek

жду вырезанные орудия

2
Skvizgar

Интересно что это будет. Продолжение истории или просто дополнение оригинала...

2
worys

разработчик говорил что буде продолжение сюжета.

1
Кей Овальд

Ого, прям с этого начинают, прям несколько локаций. Что ж, это восторг, это жду.

1
MeduzaRUS

Ура, оптимизация!😍

1
besnovaty1986

По традиции мяснику минус.

-5