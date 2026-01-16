ЧАТ ИГРЫ
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 11 641 оценка

По Atomic Heart выпустят официальную кулинарную книгу

Simple Jack Simple Jack

Авторы Atomic Heart анонсировали кулинарную книгу с 50 рецептами из вселенной игры. Создатели обещают аутентичные рецепты: от бутербродов «Антракт» и «Полимера» до горячительного напитка «Водородная бомба» и нечто под названием «Безусловный рефлекс».

По словам авторов книги, все рецепты сопровождаются мудрыми, но не всегда полезными советами ХРАЗа. Внутри книги фанатов также ожидают множество концепт-артов с новыми образами героев и архитектурой из вселенной Atomic Heart.

На момент публикации материала создатели книги не раскрыли стоимость кулинарного артбука. Стоимость издания также не названа.

Комментарии:  5
Избранный Белиара

А рецепт "прожарки" балерин будет?)

6
ClammyUlmace

Всё, что угодно, лишь бы четвёртое DLC к игре не выпускать.

2
Richard Batsbаk

Рецепт ебучих пирогов будет?

2
sa1958

Во как круто, будем ядреные рецепты делать.

Кей Овальд

Блюда с клюквой будут?