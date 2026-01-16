По Atomic Heart выпустят официальную кулинарную книгу

Авторы Atomic Heart анонсировали кулинарную книгу с 50 рецептами из вселенной игры. Создатели обещают аутентичные рецепты: от бутербродов «Антракт» и «Полимера» до горячительного напитка «Водородная бомба» и нечто под названием «Безусловный рефлекс».

По словам авторов книги, все рецепты сопровождаются мудрыми, но не всегда полезными советами ХРАЗа. Внутри книги фанатов также ожидают множество концепт-артов с новыми образами героев и архитектурой из вселенной Atomic Heart.

На момент публикации материала создатели книги не раскрыли стоимость кулинарного артбука. Стоимость издания также не названа.