По мотивам Atomic Heart выпустят сборник рассказов

Компания Astrum Entertainment и издательство PULSART выпустят литературно-художественный сборник по мотивам Atomic Heart. Создадут его при поддержке Союза Литераторов России.
В книгу войдут уникальные рассказы российских писателей и графические работы известных художников. Произведения отправят читателей в мир альтернативного Советского Союза и, по словам авторов, представят совершенно иной взгляд на вселенную игры. Подробнее о сборнике расскажут позднее, но выйдет он уже в 2024 году.
Atomic Heart — шутер от первого лица, выпущенный 21 февраля 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S.
О круто, книга по атомику мне очень зашла)
Разрабы понимают, что их игра поверхноста, не интересна и теперь они душат своими а*уительными историями. Так себе ход.