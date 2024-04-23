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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.7 9 099 оценок

По мотивам Atomic Heart выпустят сборник рассказов

Simple Jack
Новости

Компания Astrum Entertainment и издательство PULSART выпустят литературно-художественный сборник по мотивам Atomic Heart. Создадут его при поддержке Союза Литераторов России.

В книгу войдут уникальные рассказы российских писателей и графические работы известных художников. Произведения отправят читателей в мир альтернативного Советского Союза и, по словам авторов, представят совершенно иной взгляд на вселенную игры. Подробнее о сборнике расскажут позднее, но выйдет он уже в 2024 году.

Atomic Heart — шутер от первого лица, выпущенный 21 февраля 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Floww

О круто, книга по атомику мне очень зашла)

0
Jarvis666

Разрабы понимают, что их игра поверхноста, не интересна и теперь они душат своими а*уительными историями. Так себе ход.

-3