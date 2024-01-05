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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 8 105 оценок

По вертикали и по горизонтали - авторы игры Atomic Heart выложили для поклонников...кроссворд

Simple Jack
Новости

Разработчики нашумевшей игры Atomic Heart решили порадовать своих поклонников на праздниках и сделали для них... кроссворд.

19 вопросов застрагивают мир игры и должны быть легкими для истинных фанатов проекта Mundfish. Также, как говорят, ответы помогут найти официальный артбук, а также комментарии под официальной записью в социальной сети «ВКонтакте», где поклонники начали разгадывать кроссворд. Ну или можно попробовать решить его сообща в комментариях здесь.

Игра Atomic Heart вышла 21 февраля 2021 года на PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S.

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12
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Продолжите кто нибудь

4
nikvik jm

Неожиданно.

3
PastoralUpton

Ну что , давайте отвечать? кто какие ответы знает?

1
SOLUS5678

3 по вертикали Блесна, 9 по горизонтали пироги.

0
Свидетель 2

фанатам то по 50 лет, целевая аудитория кайфует

-3
alexhistory

По боку.

-5