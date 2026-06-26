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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 11 931 оценка

Победа "Блесны" была очевидна: Mundfish подвела итоги голосования за лучшего персонажа Atomic Heart

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Студия Mundfish 24 июня 2026 года опубликовала в соцсети X результаты опроса среди фанатов, посвященного самым любимым персонажам финального дополнения Atomic Heart - "Кровь на Хрустале". И первое место не стало сюрпризом для преданного сообщества игры. По итогам обработки голосов рейтинг самых любимых персонажей финального эпизода распределился следующим образом:

  1. Блесна.
  2. П-3 (Нечаев).
  3. Валидол.
  4. Настя.
  5. Николай.
  6. Нора.

В комментариях развернулась бурная дискуссия: многие фанаты искренне рады триумфу Блесны, некоторые сетуют, что Настя (особенно в своей обновленной форме) заслуживала более высокой позиции, а другие выражают поддержку "старой гвардии" в лице Николая и Валидола.

Для определения фаворитов Mundfish традиционно использовала формат "Atomic Survey" - серию опросов в официальном Discord-сервере и официальных постах в социальных сетях. Принять участие мог любой желающий, выбрав своих героев как из нового DLC, так и из всей вселенной Atomic Heart. Параллельно с рейтингом персонажей студия опубликовала результаты голосований по другим категориям: лучшие катсцены (1 место занял финал) и лучшие локации (1 место занял Жилой сектор комплекса "Хрусталь").

Индустрия 53
29
21
Комментарии:  21
Ваш комментарий
ALEX-220

Людям не хватает траха, дрочат на персонажа без ебла

18
Рикочико

Холодильник конечно же.

5
BattleEffect
3. Валидол.

Умираю от кринжа

5
6363

Самоделкин топ.

2
era aoi

Уже на консервную банку готовы дрочить

2
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