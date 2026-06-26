Победа "Блесны" была очевидна: Mundfish подвела итоги голосования за лучшего персонажа Atomic Heart

Студия Mundfish 24 июня 2026 года опубликовала в соцсети X результаты опроса среди фанатов, посвященного самым любимым персонажам финального дополнения Atomic Heart - "Кровь на Хрустале". И первое место не стало сюрпризом для преданного сообщества игры. По итогам обработки голосов рейтинг самых любимых персонажей финального эпизода распределился следующим образом:

Блесна. П-3 (Нечаев). Валидол. Настя. Николай. Нора.

В комментариях развернулась бурная дискуссия: многие фанаты искренне рады триумфу Блесны, некоторые сетуют, что Настя (особенно в своей обновленной форме) заслуживала более высокой позиции, а другие выражают поддержку "старой гвардии" в лице Николая и Валидола.

Для определения фаворитов Mundfish традиционно использовала формат "Atomic Survey" - серию опросов в официальном Discord-сервере и официальных постах в социальных сетях. Принять участие мог любой желающий, выбрав своих героев как из нового DLC, так и из всей вселенной Atomic Heart. Параллельно с рейтингом персонажей студия опубликовала результаты голосований по другим категориям: лучшие катсцены (1 место занял финал) и лучшие локации (1 место занял Жилой сектор комплекса "Хрусталь").