Победа "Блесны" была очевидна: Mundfish подвела итоги голосования за лучшего персонажа Atomic Heart

Студия Mundfish 24 июня 2026 года опубликовала в соцсети X результаты опроса среди фанатов, посвященного самым любимым персонажам финального дополнения Atomic Heart - "Кровь на Хрустале". И первое место не стало сюрпризом для преданного сообщества игры. По итогам обработки голосов рейтинг самых любимых персонажей финального эпизода распределился следующим образом:
- Блесна.
- П-3 (Нечаев).
- Валидол.
- Настя.
- Николай.
- Нора.
В комментариях развернулась бурная дискуссия: многие фанаты искренне рады триумфу Блесны, некоторые сетуют, что Настя (особенно в своей обновленной форме) заслуживала более высокой позиции, а другие выражают поддержку "старой гвардии" в лице Николая и Валидола.
Для определения фаворитов Mundfish традиционно использовала формат "Atomic Survey" - серию опросов в официальном Discord-сервере и официальных постах в социальных сетях. Принять участие мог любой желающий, выбрав своих героев как из нового DLC, так и из всей вселенной Atomic Heart. Параллельно с рейтингом персонажей студия опубликовала результаты голосований по другим категориям: лучшие катсцены (1 место занял финал) и лучшие локации (1 место занял Жилой сектор комплекса "Хрусталь").
Людям не хватает траха, дрочат на персонажа без ебла
Холодильник конечно же.
Умираю от кринжа
Самоделкин топ.
Уже на консервную банку готовы дрочить