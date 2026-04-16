Последнее DLC для Atomic Heart станет мостом к Atomic Heart 2 и The CUBE и удивит множеством сюжетных поворотов

С момента выхода Atomic Heart прошло больше года, но вселенная игры продолжает расширяться. Четвертое и последнее DLC под названием "Кровь на Хрустале" обещает не только поставить жирную точку в первой части истории, но и проложить мост к будущим проектам: The CUBE и Atomic Heart 2. В эксклюзивном интервью для New Game Plus Роберт Багратуни рассказал, почему новое дополнение станет самым масштабным, как выживать против полиморфов и почему команда больше не боится экспериментировать со сложностью.

По словам Багратуни, игроков ждет самое продолжительное дополнение - более 8 часов геймплея. Разработчики намерены завершить первую главу Atomic Heart максимально насыщенно: игроков ждут новые враги, боссы, кат-сцены, а сюжет закроет все оставшиеся сюжетные линии и плавно подготовит почву для будущих проектов The CUBE и Atomic Heart 2.

Главной угрозой для игроков станут полиморфы - новый тип противников, порожденных экспериментами с Кристальным комплексом. В бою эти существа будут сменять стихийные формы, вынуждая игрока постоянно адаптироваться: например, ледяная атака перчатки окажется эффективной против огненной формы. Для мгновенной смены тактики в DLC добавят модули CHANCE, позволяющие менять способности на лету. Впрочем, некоторые полиморфы не будут агрессивны - их изучение поможет раскрыть тайны создания этих существ.

Как и следовало ожидать, финальное дополнение предложит самую сложную битву в игре. Багратуни подтвердил, что игроков ждет решающее сражение с ХРАЗом, к которому сюжет вел еще с конца основной кампании. Разработчики намеренно повышают планку сложности, заставляя игроков постоянно двигаться и использовать весь арсенал. Условия арен будут меняться на ходу, а дополнительные угрозы не дадут расслабиться ни на секунду. По словам гейм-директора, боссы "Кровь на Хрустале" станут самыми устрашающими в Предприятии 3826.

Завершение первой части Atomic Heart - важная веха для студии, потратившей на проект около десяти лет. Багратуни признается, что команда гордится пройденным путем: из молодых специалистов они превратились в профессионалов и теперь вкладывают накопленный опыт в новые проекты. Формальной паузы между релизами не будет - студия уже давно ведет параллельную разработку других игр.

Отпразднуем завершение одного проекта - и сразу вернемся к работе над другими, - подчеркнул основатель Mundfish.

Главный урок, вынесенный командой из работы над Atomic Heart, - необходимость гибкой структуры. Внутри студии сформированы несколько команд, которые параллельно занимаются разными проектами, постоянно синхронизируясь и подстраховывая друг друга. Именно это, по мнению Багратуни, позволило молодой студии взяться за серию масштабных игр одновременно. Пока же разработчики призывают игроков сосредоточиться на "Кровь на Хрустале", обещая множество сюрпризов и сюжетных поворотов. А для тех, кто еще не знаком с игрой, одновременно с выходом DLC становится доступна Ultimate Edition, включающая весь контент.