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об игре
Atomic Heart 21.02.2023
8.6 7 053 оценки

Появилась реальная шоколадка "Аленка" из дополнения для Atomic Heart, но пока не в магазинах

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Gutsz
Новости

В первом сюжетном дополнении под названием "Annihilation Instinct" для Atomic Heart разработчики из студии Mundfish оставили приятную отсылку. По мере прохождения DLC игроки могли несколько раз найти знаменитую шоколадку "Аленка", которая получила стилизованное под игру оформление. Теперь игровая версия шоколада получила реальное воплощение и имеет все шансы добраться до обычных магазинов.

Как сообщается, команда из Mundfish совместно с кондитерской фабрикой "Красный Октябрь" выпустила лимитированную серию шоколадки "Аленка", которая получила дизайн упаковки из дополнения Atomic Heart: Annihilation Instinct. К сожалению, пока её нельзя найти в магазинах или заказать через онлайн-маркеты, партия пока отправилась в руки некоторых журналистов.

По словам представителей СМИ, которые успели получить шоколад, он сохраняет оригинальный вкус "Аленки" и отличается стильным оформлением, взятым из игры. Несмотря на то, что это всего лишь лимитированная серия, у шоколадки есть все шансы в будущем добраться до прилавков магазинов.

Динамичный экшен Atomic Heart доступен для игры на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X|S. Первое дополнение для игры вышло в начале августа, а в будущем проекту может ждать еще несколько расширений.

38
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
maximus388

Презервативы были, шоколадка есть, осталось шампанское.

11
Кибербананька

И холодильник «Элеанора» ещё сделать.

11
iRustik

Можно даже без шампанского, просто бутылка.

2
Sidorovich12 Кибербананька

Полный улицы сейчас этих "холодильников" ходит сейчас :))

1
Offn

Еще торнадо с близняшками был

1
Саня Цукино Усаги iRustik

Бутылка есть

2
ilyakingcud

Ого, прикольно, надо купить. интересно сколько стоит?

8
MeduzaRUS

Найс

4
666ANUBIS666
3
Freemanyz

Кстати в игре были намеки на детей у майора

3
Кей Овальд

Если это реально граната, то я подумаю.

0
LiNkOr_MaRaT

А шоколад какой? Молочный или другой будет?

0
sinmaxxx
0
Sidorovich12

Чёт какая то китайская алёнка вышла :)))

0
ТараканчЕг

Алёнка, которую мы заслужили

0
CTELC D.R.

НанОлёнка

0
wth

нифига

0
boPistolet

В свежем сюжетном дополнении "Annihilation Instinct" для игры Atomic Heart, студия Mundfish приготовила приятную сюрприз. Я надеюсь найти знаменитую шоколадку "Аленка" с дизайном, специально созданным для игры. Но что интересного теперь эта игровая шоколадка может стать реальностью и попасть в магазины и это очень даже прикольно. Лимитированная серия выпущена вместе с кондитерской фабрикой "Красный Октябрь". Тестеры отмечают, что она сохраняет оригинальный вкус и представляет собой стильную и креативную упаковку, навеянную самой игрой, я надеюсь на это. Хотя ее пока нельзя найти в магазинах, есть надежда, что шоколадка "Аленка" скоро попадет на прилавки! 🍫🎮

0
ImUndecovahBruh

это был лишь вопрос времени.

0
frego13

Вот это да, на принтере распечатали новую картинку и упаковали, сойбои в восторге.

-2
Don Obolon

И при этом в два раза дороже! Налей, торопись!

-2
Protocol10

В смысле пока не в магазинах? Ее и не будет ни пока, ни потом, дурилка скверный ты с такими заголовками.

-3
Blimpini

Все для лохов)...

-3
AndralStormborn

Какая разница какая там обертка будет, если шоколад аленка сам по себе - весьма унылый пластилин, в сравнении с годными заграничными шоколадками.

-6
Yapa Skuda

Унылый пластилин, это Киндер и Альпен гольд, не путай пожалуйста

0