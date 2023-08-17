Появилась реальная шоколадка "Аленка" из дополнения для Atomic Heart, но пока не в магазинах

В первом сюжетном дополнении под названием "Annihilation Instinct" для Atomic Heart разработчики из студии Mundfish оставили приятную отсылку. По мере прохождения DLC игроки могли несколько раз найти знаменитую шоколадку "Аленка", которая получила стилизованное под игру оформление. Теперь игровая версия шоколада получила реальное воплощение и имеет все шансы добраться до обычных магазинов.
Как сообщается, команда из Mundfish совместно с кондитерской фабрикой "Красный Октябрь" выпустила лимитированную серию шоколадки "Аленка", которая получила дизайн упаковки из дополнения Atomic Heart: Annihilation Instinct. К сожалению, пока её нельзя найти в магазинах или заказать через онлайн-маркеты, партия пока отправилась в руки некоторых журналистов.
По словам представителей СМИ, которые успели получить шоколад, он сохраняет оригинальный вкус "Аленки" и отличается стильным оформлением, взятым из игры. Несмотря на то, что это всего лишь лимитированная серия, у шоколадки есть все шансы в будущем добраться до прилавков магазинов.
Динамичный экшен Atomic Heart доступен для игры на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X|S. Первое дополнение для игры вышло в начале августа, а в будущем проекту может ждать еще несколько расширений.
Презервативы были, шоколадка есть, осталось шампанское.
И холодильник «Элеанора» ещё сделать.
Можно даже без шампанского, просто бутылка.
Полный улицы сейчас этих "холодильников" ходит сейчас :))
Еще торнадо с близняшками был
Бутылка есть
Ого, прикольно, надо купить. интересно сколько стоит?
Найс
Кстати в игре были намеки на детей у майора
Если это реально граната, то я подумаю.
А шоколад какой? Молочный или другой будет?
Чёт какая то китайская алёнка вышла :)))
Алёнка, которую мы заслужили
НанОлёнка
нифига
В свежем сюжетном дополнении "Annihilation Instinct" для игры Atomic Heart, студия Mundfish приготовила приятную сюрприз. Я надеюсь найти знаменитую шоколадку "Аленка" с дизайном, специально созданным для игры. Но что интересного теперь эта игровая шоколадка может стать реальностью и попасть в магазины и это очень даже прикольно. Лимитированная серия выпущена вместе с кондитерской фабрикой "Красный Октябрь". Тестеры отмечают, что она сохраняет оригинальный вкус и представляет собой стильную и креативную упаковку, навеянную самой игрой, я надеюсь на это. Хотя ее пока нельзя найти в магазинах, есть надежда, что шоколадка "Аленка" скоро попадет на прилавки! 🍫🎮
это был лишь вопрос времени.
Вот это да, на принтере распечатали новую картинку и упаковали, сойбои в восторге.
И при этом в два раза дороже! Налей, торопись!
В смысле пока не в магазинах? Ее и не будет ни пока, ни потом, дурилка скверный ты с такими заголовками.
Все для лохов)...
Какая разница какая там обертка будет, если шоколад аленка сам по себе - весьма унылый пластилин, в сравнении с годными заграничными шоколадками.
Унылый пластилин, это Киндер и Альпен гольд, не путай пожалуйста