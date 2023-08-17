Появилась реальная шоколадка "Аленка" из дополнения для Atomic Heart, но пока не в магазинах ©

В первом сюжетном дополнении под названием "Annihilation Instinct" для Atomic Heart разработчики из студии Mundfish оставили приятную отсылку. По мере прохождения DLC игроки могли несколько раз найти знаменитую шоколадку "Аленка", которая получила стилизованное под игру оформление. Теперь игровая версия шоколада получила реальное воплощение и имеет все шансы добраться до обычных магазинов.

Как сообщается, команда из Mundfish совместно с кондитерской фабрикой "Красный Октябрь" выпустила лимитированную серию шоколадки "Аленка", которая получила дизайн упаковки из дополнения Atomic Heart: Annihilation Instinct. К сожалению, пока её нельзя найти в магазинах или заказать через онлайн-маркеты, партия пока отправилась в руки некоторых журналистов.

По словам представителей СМИ, которые успели получить шоколад, он сохраняет оригинальный вкус "Аленки" и отличается стильным оформлением, взятым из игры. Несмотря на то, что это всего лишь лимитированная серия, у шоколадки есть все шансы в будущем добраться до прилавков магазинов.

Динамичный экшен Atomic Heart доступен для игры на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X|S. Первое дополнение для игры вышло в начале августа, а в будущем проекту может ждать еще несколько расширений.