Представлен лимитированный ноутбук MAIBENBEN X-Treme Tsunami X16B в стиле Atomic Heart

Компания MAIBENBEN представила новый игровой ноутбук X-Treme Tsunami X16B с видеокартой GeForce RTX 5060. Главная особенность устройства — оформление в стиле Atomic Heart. Каждый экземпляр имеет собственный серийный номер, а в комплекте идут эксклюзивные аксессуары: компьютерная мышь и коврик с героями игры.

Корпус выполнен из алюминия, весит ноутбук 2,1 кг. На крышке расположены логотипы MAIBENBEN и Atomic Heart, а по бокам красуются Близняшки. Даже клавиатура получила стилизованные символы из игры, а под тачпадом выгравирован фирменный логотип. Визуальная составляющая делает X16B настоящим коллекционным девайсом.

Ноутбук оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560×1600, частотой 180 Гц и яркостью до 500 нит, что обеспечивает четкую картинку и плавный геймплей. За производительность отвечает процессор Ryzen 9™ 8940HX и графика RTX™ 5060 с 8 ГБ видеопамяти. В базовой конфигурации установлены 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD, при этом память можно расширить до 64 ГБ и 4 ТБ без потери гарантии. Система охлаждения с увеличенными тепловыми трубками и вентиляторами позволяет достичь суммарной мощности до 170 Вт.

Модель получила полноразмерную клавиатуру с RGB-подсветкой на 16 млн цветов, аккумулятор на 80 Втч с быстрой зарядкой от блока на 250 Вт или через Type-C на 150 Вт. Среди поддерживаемых технологий — DLSS 4, Multi Frame Generation, Frame Wrap, Mux Switch и Max Q, что делает ноутбук готовым к самым современным играм.

Ограниченная партия MAIBENBEN X-Treme Tsunami X16B поступит в продажу у официальных партнеров по цене от 144 990 рублей.