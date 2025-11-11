ЧАТ ИГРЫ
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
Производством официальных фигурок Близняшек из Atomic Heart займется Императорский фарфоровый завод

Gutsz Gutsz

Императорский фарфоровый завод представил эксклюзивную коллекцию, созданную по мотивам популярной игры Atomic Heart от студии Mundfish. Полноценная презентация коллекционной серии пройдет уже через несколько дней — 13 ноября в галерее предприятия на Кутузовском проспекте в Санкт-Петербурге.

Главным элементом новой коллекции стали фарфоровые скульптуры знаменитых Близняшек — андроидов, ставших символом эстетики и атмосферы альтернативного СССР из мира игры. Фигурки выполнены вручную, а в их дизайне сочетаются футуризм, советская символика и элементы арт-деко. Помимо скульптур, в серию вошли тематические бокалы с уникальными орнаментами, вдохновлёнными визуальным стилем Atomic Heart.

Генеральный директор Императорского фарфорового завода Татьяна Тылевич отметила, что предприятие всегда стремится к экспериментам и необычным культурным коллаборациям. По словам представителей Mundfish, такое сотрудничество стало «воплощением идеи объединения технологического будущего и исторического наследия».

Презентация коллекции намечена на 13 ноября, где посетители смогут вживую увидеть фигурки Близняшек и другие изделия, выполненные в духе игры. Старт продаж изделий ожидается позднее.

нитгитлистер

чёт перегибают. поаккуратней то нельзя было?