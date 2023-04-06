Разработчик Atomic Heart поделился секретом отличной оптимизации игры на ПК и консолях ©

Динамичный шутер Atomic Heart от студии Mundfish удивила многих геймеров по всему мира. Эта практически единственная крупнобюджетная игра за последнее время, которая вышла без серьезных технических ошибок. Более того, Atomic Heart может похвастаться великолепной оптимизацией на ПК, выдавая отличную производительность даже на маломощных конфигурациях. В чем же секрет хорошей оптимизацией современной игры? Узнаем от технического директора Mundfish Андрея Дьякова.

В последнем интервью Андрей Дьяков, раскрыл секрет отличной оптимизации Atomic Heart. Как оказалось, отличную производительность игры на ПК и остальных платформах обеспечило прошлое поколение консолей. Как признается технический директор, в отличие от других современных проектов Atomic Heart создавалась с прицелом на возможности PlayStation 4 и Xbox One.

Все решила оптимизация под прошлое поколение консолей. [...] Бутылочное горлышко за бутылочным горлышком — мы решали проблему за проблемой. Для этого нам пришлось сильно переработать движок и вынести из GameThread максимально все в другие потоки, чтобы заставить процессоры консолей использоваться игрой на максимум.

— сообщает Андрей Дьяков, технический директор Mundfish.

Как сообщается, изначально версию Atomic Heart для консолей прошлого поколения хотели отдать сторонней студии разработчиков. После долгих поисков и неудачных переговоров в Mundfish решили взять все под свой личный контроль. Техническому отделу в студии пришлось сильно постараться, чтобы адаптировать экшен под устаревшей железо, однако в итоге это положительно отразилось на производительности проекта на всех платформах. Atomic Heart выглядит и работает одинаково хорошо, как на ПК, так и на консолях.