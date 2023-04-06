"Разработчик Atomic Heart поделился секретом отличной оптимизации игры на ПК и консолях"

Динамичный шутер Atomic Heart от студии Mundfish удивила многих геймеров по всему мира. Эта практически единственная крупнобюджетная игра за последнее время, которая вышла без серьезных технических ошибок. Более того, Atomic Heart может похвастаться великолепной оптимизацией на ПК, выдавая отличную производительность даже на маломощных конфигурациях. В чем же секрет хорошей оптимизацией современной игры? Узнаем от технического директора Mundfish Андрея Дьякова.
В последнем интервью Андрей Дьяков, раскрыл секрет отличной оптимизации Atomic Heart. Как оказалось, отличную производительность игры на ПК и остальных платформах обеспечило прошлое поколение консолей. Как признается технический директор, в отличие от других современных проектов Atomic Heart создавалась с прицелом на возможности PlayStation 4 и Xbox One.
Все решила оптимизация под прошлое поколение консолей. [...] Бутылочное горлышко за бутылочным горлышком — мы решали проблему за проблемой. Для этого нам пришлось сильно переработать движок и вынести из GameThread максимально все в другие потоки, чтобы заставить процессоры консолей использоваться игрой на максимум.
— сообщает Андрей Дьяков, технический директор Mundfish.
Как сообщается, изначально версию Atomic Heart для консолей прошлого поколения хотели отдать сторонней студии разработчиков. После долгих поисков и неудачных переговоров в Mundfish решили взять все под свой личный контроль. Техническому отделу в студии пришлось сильно постараться, чтобы адаптировать экшен под устаревшей железо, однако в итоге это положительно отразилось на производительности проекта на всех платформах. Atomic Heart выглядит и работает одинаково хорошо, как на ПК, так и на консолях.
секрет в том, что люди не забили болт на оптимизацию, как это сейчас модно
И правильно сделали что сами решили , без сторонней студии, вот это думаю решающий всё таки фактор
Как говорится "если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам". Фраза актуальна и по сей день.
Ну ещё сговор разбава с производителем софта и железа ради лишних бабок
"Разработчик Atomic Heart поделился секретом отличной оптимизации игры на ПК и консолях"
Просто не нужно выпускать игру с трассировкой лучей, как обещали ))
Вот залог оптимизации.
Секрет оказался прост: "Мы просто работали. Работали пока все не заработало." Трудяги! Красавцы!
Согласен
Проще говоря, они просто уделили оптимизации необходимое время. И причиной этому стали четкое ограничение в виде консолей, как в старые добрые. Моя шизо теория, про то, что технологии масштабирования и настроечные прессеты консолей негативно влияют на желание разработчиков париться оптимизацией, не такая уж и шизо.
Это если что шутка, и внешние ограничители не должны быть основной причиной работы над оптимизацией. Это все ответственность разработчиков и никакие поблажки не должны ухудшать качество их работы (хоть зачастую так и получается).
А, ну и респект Mundfish.
Это не только твоя теория, два белоруса об этом давно уже говорят. Да и не такая уж это и шиза.
Ну да, я тоже уже давненько толкаю эту телегу, примерно со времен DLSS 2 и первых новостей о пресстах графики для консолей нынешнего поколения. Просто помимо того и ковид нехило перетряхнул индустрию, и у деньги куда большие в индустрии начали вертеться, и технически производство стало намного комплекснее, и людей там больше задействуют, в общем ворох причин, которые влияют куда сильнее. Поэтому все технологии дающие поблажки в разработке, пока делают индустрии только хуже, но это в любом случае до поры до времени.
Я бы не был так категоричен. Не будь развития, мы бы так и сидели на пиксельной графике. С другой стороны прогресс производительности железа обленивает разработчиков. Пока они ориентируются на прошлые консоли, они занимаются оптимизацией... ну или пытаются.
Всё так. Когда только вышел DLSS, у меня сразу была мысль "однажды это станут абузить разработчики, чтобы просто выйти на определённый уровень производительности, а не помочь видеокарте при игре с рейтрейсингом". Технология то ведь изначально для чего была придумана? Чтобы разгрузить карту при игре с RTX (в первых играх с ней оно включалось то даже только когда включена трассировка).
А что стало по итогу? Игры стали делаться с прицелом на то, что она в любом случае будет включена, лишь бы игра достигла определённого показателя FPS.
И ровно так случилось с Dying Light 2. Это была первая игра на тот момент, которую моя 2080 в 2К разрешении не вывезла в 60 кадрах без DLSS. До этого было стандартом по сути, что 2080 именно тянет 2К60 на ультрах везде. Как в свою очередь 2060 тянула 1080P60. У меня были обе эти карты.
И вот ровно после Dying Light 2 началась эта свистопляска - в большинстве игр резко стало необходимо включать DLSS в любом случае, чтобы достичь показателей 2К60.
Я уже пару раз слышал тоже самое про DLSS3 (Frame Generation), что мол эта технология, когда станет доступна большинству, сильно развяжет руки разрабам. Ведь зачем тратить ресурсы на оптимизацию проекта, если можно просто включить генерацию кадров и получить халявные FPS.
Сейчас у меня 3080 и я постепенно наблюдаю, как она перестаёт вывозить новинки в 4К60 даже с включённой DLSS. Тот же Атомик/Резик4/Форза5 преспокойно летают в этом разрешении, но вот Хогвартс сказал мне идти в пешее эротическое, хотя графон там ну ничуть не лучше Атомика/Резика.
Dying light 2 с полным настройками графики не вывозит в 60 фпс моя разогнанная 3070ти ДАЖЕ в 1080р.
и да... графика в хогвартс ничуть не лучше ни резика, ни атомика!
одних из нас 3080 не вывезет в 4к (потому что оптимизация полный капец!)
Вот обратите сразу, мамкины пк сборщики перестали советовать обновлять компы. Какая ирония ))
Лучший 😂
Никому не известная до релиза Атомика студия смогла переработать движок и оптимизировать игру. А маленькая инди студия Naughty Dog не смогла. В итоге теперь сидят разгребают парашу после Iron Galaxy. Мыши плакали, но продолжали есть кактус
Потому что они сами делали порт.
Вот это новость, юбисофт вообще в осадок выпадут от такой информации - оказывается, чтобы сделать хорошую оптимизацию, нужно просто работать! На работе! И желательно понимать что ты делаешь!
Всем разработчикам на заметку, и привет порту ластаваса.
Теперь всех остальных можете научить этому?)
Данная опция доступна только для нашего
региона.
Подумал ты так и пошел проверить страницу Atomic Heart в Steam для CHГ.
То-есть, оптимизировать можно. Но большие мощности позволяют положить болт на оптимизацию.
таков ответ.
Схаааваююют
На кой тогда большие мощности, если их используют лишь для переваривания гoвна?
"Мы прочитали документацию к оборудованию, под которое пишем" скромно сказал директор студии.
А, то есть весь секрет в том, что бы не отдавать разработку сторонним ваятелям! С одной стороны секрет полишинеля, а с другой почему-то только наши(?) об этом догадались. Всем бы перенять этот опыт, меньше бы бета-тестов на старте было бы.
Ну "догадались" это громко сказано, возможно, это решение было принято от безвыходности.
Sony Такие "а че так можно было что ли?"
тем временем
Секрет в том, что большая часть шейдеров и асетов кешируется до непосредственного начала игры, а не походу грузится как это во многих играх, построенных на УЕ4. Обратите внимание как все порты с соньки работают, вначале при первом запуске идёт кеширование шейдеров чтобы в процессе игры не тратилось на это процессорное время и не вызывались затупы
Скажи это последнему ПК-порту от Sony. Даже этот "секрет", в данном случае, не спасает.
это отлично реализовано в порте tlou)))
Спасает, просто требует очень много видеопамяти и оперативной тоже, у меня в процессе кеша шейдеров игра ела под 50 с копейками гб оперы, вся система там кажись за 70гб рама улетала. При 128гб мне пофиг. После перезапуска игры расход раз в 2 упал, но на 32гб без файла подкачки пока в игре делать нечего, а с меньшим объёмом не знаю как там можно играть
А на кой чёрт столько озу? На вырост? Или для работы?
Я понимаю, что потихоньку стандарт в озу становиться 64, но пошли они нахер с таким потреблением, они проебались, они сказали, что проебались, зачем их защищать?
играю на fx6300 и 1060 6гб игра летает бывают просадки до 30 но это норма
Я думаю на оптимизацию уходит не 100 тыс. долларов, может больше, потому и экономят. Оптимизируйте сами покупая новое железо.
неправильно поставленная даже одна единица вместо нуля, может тормозить и на адронном коллайдере, дело не в железе
Он все врет! У меня на целероне и 4 гига оперативы не пошло! Вот гады верните деньги за игру я на нее 3 года копил!
лучше пусть получение достижений починят
На кортиночке в начале статьи мы можем наблюдать этот самый секрет
О какой оптимизации они говорят? Игра отвратительно выглядит на PS4 Pro. как игра c PS3-поколения
Как оказалось, отличную производительность игры на ПК и остальных платформах обеспечило прошлое поколение консолей.
Где связь? Если консольную игру 10-летней давности портануть на ПК не уделив при этом внимание оптимизону, она нормально работать не станет просто из-за того что это игра прошлого поколения консолей. Конкретно в атомике люди просто качественно поработали над пк-версией. Всë.
Особенно прикололи воздушные шарики из чугуна на ВДНХ. Серьезно, вы сделали возможность раздолбать роботов практически в хлам, а элементарно лопнуть воздушный шарик нельзя.
Ну тут да соглашусь, физика каких-то обьектов страдает, зато коробки хорошо летают.
аффтары статей к играм могут хоть раз не выкладывать пошлятину для озабоченных?Помойка
Игра по уровню графики аккурат из эпохи ps4, никакого секрета нет, более того, для такого паршивого графона оптимизация вовсе донная)
может секрет в том что сделали игру с графикой из 2012 года? где ртх? где реальная физика и полная разрушаемость обьектов? бред лютый
Графика приятная и без ваших 4090, да ртх где-то прошляпили, но половина вещей какое отношение имеет к графике? Я понимаю, что видеокарта рендерить.
Так потому что графика там уродская, вот и весь секрет!
Kerebal space program 2 по сути без графики, а не идёт нормально, хреновый секрет
Я бы не сказал, графон вполне нормален