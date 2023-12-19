Разработчики Atomic Heart добавили ругающегося гуся в первое DLC практически перед его релизом

Летом этого года запоминающийся экшен-шутер Atomic Heart от студии Mundfish получил своё первое дополнение. Несмотря на сравнительно небольшую продолжительность, DLC подарило игрокам полноценное продолжение основной истории, а также самого запоминающегося персонажа в виде ругающегося гуся. Он стал главной фишкой всего дополнения, но при этом был добавлен авторами уже практически перед самым релизом DLC.
Разговорчивый гусь в Atomic Heart "Инстинкт Истребления" постоянно преследует майора Нечаева и довольно часто обзывает его. Его особенность породила массу мемов в сообществе и теорий, связывающих гуся с таинственными экскрементами в комплексе. Казалось, что Mundfish изначально задумала гуся как своеобразную фишку дополнения, но на деле это оказалось не так. Один из тестеров игры проговорился на форумах, что его добавили уже на финальных этапах разработки дополнения.
По словам тестировщика, в поздней версии тогда ещё не вышедшего дополнения "Инстинкт Истребления" никакого гуся не было. Ему попадались большое количество багов и ошибок, поэтому он был удивлен, что Mundfish удалось не только оперативно устранить ошибки перед релизом DLC, но и ещё включить такого необычного персонажа.
Иначе бы это DLC было бы максимально пустым. Это как основная сюжетка без Левой и Правой, абсолютно блеклая и проходная игра. Хотя, она и так таковой является, ну хоть спасибо за дрочь-контент для rule34))
Этож пасхалка на гуся из игры про гуся: Untitled Goose Game
Я даже знаю кто проговорился - Илья Коммандер)))
прикольный гусь получился у них вот только не понятно от куда он взялся в основной сюжетке не разу о нём не слышал интересно продолжать ли в следующих длс историю его
Гусь гениальный был, я только и за ним бегал
а у меня гусь в самом начале завис на одном месте и потом всю игру не появлялся :(
Все-таки какой дурной вкус у дизайнеров этой игры, напихали в кучу мемов, фансервиса, что даже играть тошно
Это тот зависающий на одном месте гусь? Очень оперативно устранили ошибки, ага. :))