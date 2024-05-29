Разработчики Atomic Heart поделились невыпущенным трейлером игры, который сильно отличается от финальной версии

Студия Mundfish даже после успешного релиза Atomic Heart на ПК и консолях остается довольно открытой для общения с игровым сообществом. Разработчики стараются активно поддерживать связь с фанатами, публикуя их работы на официальных страницах игры и раскрывая самые примечательные подробности из разработки экшен-шутера. Сегодня они решили поделиться действительно уникальной вещью: трейлером Atomic Heart за 2017 год, который так и не был выпущен.
Ролик был опубликован в фанатском сообществе "Комплекс 3826 | Atomic Heart", администратором которого удалось раздобыть раритетный трейлер игры лично из рук Mundfish. Поиски этого трейлера фанаты игры ведут еще с 2021 года, когда в сеть просочился один из его кадров. В команде разработчиков тогда приняли решение не публиковать трейлер, поскольку игра была не готова для демонстрации, и её дата релиза оставалась неизвестной. Зато сейчас можно увидеть полную версию трейлера Atomic Heart, который отражает видение авторов игры семь лет назад.
Ролик наглядно показывает, что Atomic Heart за 2017 год сильно отличалась от финальной версии, которую увидели игроки в 2023 году. Трейлер выделяется более мрачной атмосферой и темными тонами, а сам геймплей напоминает некую смесь последних частей DOOM.
Биошок с элементами дума. Выглядело круто. Сейчас тоже, но мрачноватости не хватает.
По-моему было лучше чем вышло в итоге
Лучше, не лучше, суть игры не меняется. Им надо было больше над физикой боёв поработать, ещё над открытым миром с исследованием. Вышло неплохо, оригинально, но играть в эту головоломку с элементами шутера и наномагии особо интереса нет.
стим вр даже был. Это все интересно, но где. мать их, рейтрейсинг патч?