Разработчики Atomic Heart показали арты подводных локаций из третьего дополнения

Студия Mundfish, создатель экшена Atomic Heart, продолжает интриговать своих поклонников. Недавно в официальном Telegram-канале разработчики поделились двумя артами, связанными с грядущим третьим сюжетным дополнением к игре.
Опубликованные изображения раскрывают новую тематику будущего DLC. Первый арт демонстрирует затопленную локацию, что явно указывает на подводный сеттинг. На втором изображении представлено крупное существо, по форме напоминающее кита, но с явными признаками синтетического происхождения.
Разработчики также решили подогреть интерес аудитории, предложив поклонникам игры пофантазировать о том, с какими глубоководными существами может столкнуться главный герой Нечаев в своём новом приключении.
Несмотря на то, что команда Mundfish пока воздерживается от раскрытия конкретных деталей о ходе разработки, они заверили поклонников, что «усердно трудятся» над новым контентом. При этом разработчики обещают поделиться дополнительной информацией, как только будут готовы.
Вот он, тот самый советский биошок
Только вот сам дизайн унылый и до бокока не дотягивает
Норм, в стиле атомика. Главное не наркоманский лимбо
Вот тут ты прав)))
Хороший, чуть более реалистичный в Атомике, без сотни ста-этажек. Просто, как база научно-исследовательская:
Обязательно кто-то напишет, что-то вроде "завтра в три".
В недавнем трейлере только их спрашивал когда 3длс)))
По Нептуну путешествовать будем. Хотя логично он за кольцами в конце длс 2 пошел, а выкинул он их вводу.
ктулху
Нако8нец-то то, что я так долго ждал - подводные локации!
а вот это уже реально биошок