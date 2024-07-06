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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 9 323 оценки

Разработчики Atomic Heart показали арты подводных локаций из третьего дополнения

Lunersun
Новости

Студия Mundfish, создатель экшена Atomic Heart, продолжает интриговать своих поклонников. Недавно в официальном Telegram-канале разработчики поделились двумя артами, связанными с грядущим третьим сюжетным дополнением к игре.

Опубликованные изображения раскрывают новую тематику будущего DLC. Первый арт демонстрирует затопленную локацию, что явно указывает на подводный сеттинг. На втором изображении представлено крупное существо, по форме напоминающее кита, но с явными признаками синтетического происхождения.

Разработчики также решили подогреть интерес аудитории, предложив поклонникам игры пофантазировать о том, с какими глубоководными существами может столкнуться главный герой Нечаев в своём новом приключении.

Несмотря на то, что команда Mundfish пока воздерживается от раскрытия конкретных деталей о ходе разработки, они заверили поклонников, что «усердно трудятся» над новым контентом. При этом разработчики обещают поделиться дополнительной информацией, как только будут готовы.

9
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
MrDork

Вот он, тот самый советский биошок

6
Без негатива

Только вот сам дизайн унылый и до бокока не дотягивает

-12
MrDork Без негатива

Норм, в стиле атомика. Главное не наркоманский лимбо

0
Без негатива MrDork
Норм, в стиле атомика

Вот тут ты прав)))

-3
ka27 Без негатива

Хороший, чуть более реалистичный в Атомике, без сотни ста-этажек. Просто, как база научно-исследовательская:

+ ещё 1 картинка
5
Спектр Зис

Обязательно кто-то напишет, что-то вроде "завтра в три".

0
tvorog8088

В недавнем трейлере только их спрашивал когда 3длс)))

0
6363

По Нептуну путешествовать будем. Хотя логично он за кольцами в конце длс 2 пошел, а выкинул он их вводу.

0
SkyraX

ктулху

0
Кей Овальд

Нако8нец-то то, что я так долго ждал - подводные локации!

0
Никита Дроздоvv

а вот это уже реально биошок

0