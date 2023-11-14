Разработчики Atomic Heart показали фото тестирования второго дополнения

Студия Mundfish больше месяца назад представила второе сюжетное дополнение для Atomic Heart, которое выделяется своей загадочностью и обещает отправить игроков в Лимбо. Разработчики шутера продолжают сохранять некую таинственность вокруг аддона, поэтому на его скорый релиз указывают через свежую фотографию с офиса Mundfish. Опубликованное фото дает понять, что релиз дополнения может состояться в ближайшее время.
Mundfish представила фотографию из своего главного офиса, на которой запечатлены несколько разработчиков и, очевидно, тестировщиков игры. Команда не стала объяснять подробности снимка, призвав игроков самим догадаться, над чем именно они работают или что тестируют. Учитывая активное развитие второго DLC для Atomic Heart, становится очевидным, что речь идет именно о нем.
Если второе дополнение проходит уже этап тестирования внутри Mundfish, то его релиз уже вряд ли заставит себя долго ждать. В лучшем случае игроки могут рассчитывать на выход дополнения до конца года, либо его могут выпустить уже в начале 2024 года.
надеюсь длс не будет на полтора часа
побольше будет главное ГУСЯ УБИТЬ ЗА ВСЁ ПЛОХОЕ>:)
Видя такие вот фото дополнения ничего не понятно что там будет, сразу в голове проходит мысль "блЭт что это такое"? Пока выглядит как Only up где куда-то взбираться надо
Выйдет в феврале вероятнее всего, как раз на годовщину, да и первый доп вышел спустя полгода.
Может мультиплеер или кооп?
Гусь бдит, я спокоен за ДЛС.
Жду, по моему это лучшая игра от российских разработчиков за последние годы. Или даже за все время, игра не айс по сравнению со всем миром, но если рассматривать чисто РФ, то лучше мне кажется не выходило