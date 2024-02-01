Разработчики Atomic Heart рассказали, как создавался главный герой игры, которого изначально не было в сюжете

В экшен-шутере Atomic Heart от студии Mundfish игроки берут под свой контроль опытного офицера войск специального назначения Сергея Нечаева с позывным П-3. Его главной целью игры становится выяснение всех тайн на Предприятии 3826 и остановка взбунтовавшегося искусственного интеллекта. Сюжет Atomic Heart уже невозможно представить без участия этого протагониста, но, как оказалось, Нечаева даже не было в начале создания игры.
Представители Mundfish опубликовали новый блог разработчиков, в котором рассказали о создании главного героя игры. В этом выпуске авторы признались, что на самых ранних этапах концепции Atomic Heart не существовало никакого Сергея Нечаева. История должна была вращаться вокруг Ларисы Филатовой и Виктора Петрова, которых тогда звали Фред и Лора.
Как и в случае с любой другой создаваемой историей, выбор пал на то, что лучше всего подходит для нее. Так команда остановилась на одном персонаже. Сразу было решено, что это должен быть спецагент, раз уж Atomic Heart задумывалась как экшен, значит, главный герой должен обладать боевыми навыками.
С начала разработки образ протагониста менялся несколько раз. С каждым художественным решением авторов П-3 становился строже, сосредоточеннее и сильнее вплетался в необычную атмосферу футуристического СССР. Как видно из ранних концепт-артов, предполагалось, что главный герой будет использовать экзоскелет. Однако от этой идеи отказались в пользу более элегантных и футуристических концепций, оправдывающих его способности.
Atomic Heart доступна для игры на ПК и консолях. Уже через несколько дней, 6 февраля 2024 года, экшен получил новое сюжетное дополнение Atomic Heart: Trapped in Limbo.
Ипучие пироги
Хорошо, что он таки есть. По началу думаешь, что за быдло, а потом и дуга характера и почему оно такое. Отлично прописанный персонаж.
Чего не скажешь про Филатову, которая бесит каждую секунду своего появления в кадре.
ГГ чисто какой-то болванчик. Персонаж совершенно незапоминающийся и ничем не выдающийся. Заметно, что слепили за пару вечеров дженерик дровосека и закинули в уже готовый мир.