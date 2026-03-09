Саундтрек Atomic Heart выйдет на виниле с Близняшкой на обложке - уже открыты предзаказы

Студия Mundfish объявила о выпуске винилового издания саундтрека к игре Atomic Heart. Пластинки создаются в партнёрстве с музыкальным лейблом Клюква Рекордс.

Стандартное двойное издание включит 25 композиций из основной игры и всех дополнений. В качестве бонуса покупатели также получат новую музыкальную тему из четвёртого DLC — Кровь на хрустале.

Обложку пластинки украсит арт с одной из Близняшек, стоящей рядом с мотоциклом, а на задней стороне разместят изображение робота Вовчика. Стоимость стандартной версии составит 5500 рублей. Предзаказы уже открыты, а полноценные продажи начнутся в конце осени.

Также разработчики готовят Deluxe-издание. Оно получит альтернативную обложку, защитный слипкейс и дополнительную семидюймовую пластинку с двумя бонус-треками. Цена коллекционной версии составит 8500 рублей.