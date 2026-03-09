ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 11 727 оценок

Саундтрек Atomic Heart выйдет на виниле с Близняшкой на обложке - уже открыты предзаказы

butcher69 butcher69

Студия Mundfish объявила о выпуске винилового издания саундтрека к игре Atomic Heart. Пластинки создаются в партнёрстве с музыкальным лейблом Клюква Рекордс.

+ ещё 1 картинка

Стандартное двойное издание включит 25 композиций из основной игры и всех дополнений. В качестве бонуса покупатели также получат новую музыкальную тему из четвёртого DLC — Кровь на хрустале.

Обложку пластинки украсит арт с одной из Близняшек, стоящей рядом с мотоциклом, а на задней стороне разместят изображение робота Вовчика. Стоимость стандартной версии составит 5500 рублей. Предзаказы уже открыты, а полноценные продажи начнутся в конце осени.

Также разработчики готовят Deluxe-издание. Оно получит альтернативную обложку, защитный слипкейс и дополнительную семидюймовую пластинку с двумя бонус-треками. Цена коллекционной версии составит 8500 рублей.

27
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
AdriftDylan

Ну правильно,игру гипервизором взломали, теперь никто не купит. Остались пластинки да сувениры.

12
askazanov

Барыги недоделанные....

6
нитгитлистер

эмм да там саунд далеко не шедевр чтоб его на виниле выпускать. чисто фанов на деньги прогреть

3
ЧГК

Как знал, что не зря не выкидывал виниловый проигрыватель 60-70 годов. Что бы послушать музыку за 5к рублей(нет)

1
Пользователь ВКонтакте

Надо игру хоть пройти, раз наконец взломали. Чем она такая замечательная, что про нее столько трещали предыдущими годами. А то РЕ9 закончился, надо ещё какой то лютой годноты // Игорь Иванов

1