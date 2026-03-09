Саундтрек Atomic Heart выйдет на виниле с Близняшкой на обложке - уже открыты предзаказы

Студия Mundfish объявила о выпуске винилового издания саундтрека к игре Atomic Heart. Пластинки создаются в партнёрстве с музыкальным лейблом Клюква Рекордс.
Стандартное двойное издание включит 25 композиций из основной игры и всех дополнений. В качестве бонуса покупатели также получат новую музыкальную тему из четвёртого DLC — Кровь на хрустале.
Обложку пластинки украсит арт с одной из Близняшек, стоящей рядом с мотоциклом, а на задней стороне разместят изображение робота Вовчика. Стоимость стандартной версии составит 5500 рублей. Предзаказы уже открыты, а полноценные продажи начнутся в конце осени.
Также разработчики готовят Deluxe-издание. Оно получит альтернативную обложку, защитный слипкейс и дополнительную семидюймовую пластинку с двумя бонус-треками. Цена коллекционной версии составит 8500 рублей.
Ну правильно,игру гипервизором взломали, теперь никто не купит. Остались пластинки да сувениры.
Барыги недоделанные....
эмм да там саунд далеко не шедевр чтоб его на виниле выпускать. чисто фанов на деньги прогреть
Как знал, что не зря не выкидывал виниловый проигрыватель 60-70 годов. Что бы послушать музыку за 5к рублей(нет)
Надо игру хоть пройти, раз наконец взломали. Чем она такая замечательная, что про нее столько трещали предыдущими годами. А то РЕ9 закончился, надо ещё какой то лютой годноты // Игорь Иванов