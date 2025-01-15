Создатели Atomic Heart показали атмосферную локацию из предстоящего дополнения "Чары морских глубин"

Студия Mundfish поделилась скриншотом с атмосферной локацией из предстоящего дополнения "Чары морских глубин" для Atomic Heart.
На скриншоте показан некий подземный туннель, который описывают как "чарующее место для новых приключений". Действие третьего дополнения развернется в подводном исследовательском центре "Нептун". Всего для игры запланировано четыре DLC.
Релиз дополнения "Чары морских глубин" для Atomic Heart состоится уже 28 января.
Еще две недеееели....две недеееели....
Ыыы, Atomic Heart
Ыыы, "е*учие пироги"
Надеюсь во второй половине года 4 длс
А там анонс 2 части
И в 26-27 году выход 2 части
раскатал губу, закатай обратно