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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 10 081 оценка

Создатели Atomic Heart показали атмосферную локацию из предстоящего дополнения "Чары морских глубин"

AceTheKing
Новости

Студия Mundfish поделилась скриншотом с атмосферной локацией из предстоящего дополнения "Чары морских глубин" для Atomic Heart.

На скриншоте показан некий подземный туннель, который описывают как "чарующее место для новых приключений". Действие третьего дополнения развернется в подводном исследовательском центре "Нептун". Всего для игры запланировано четыре DLC.

Релиз дополнения "Чары морских глубин" для Atomic Heart состоится уже 28 января.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
ImUndecovahBruh

Еще две недеееели....две недеееели....

1
Simple Jack

Ыыы, Atomic Heart
Ыыы, "е*учие пироги"

1
My life is a game

Надеюсь во второй половине года 4 длс
А там анонс 2 части
И в 26-27 году выход 2 части

1
666ANUBIS666

раскатал губу, закатай обратно

0