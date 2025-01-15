Создатели Atomic Heart показали атмосферную локацию из предстоящего дополнения "Чары морских глубин"

Студия Mundfish поделилась скриншотом с атмосферной локацией из предстоящего дополнения "Чары морских глубин" для Atomic Heart.

На скриншоте показан некий подземный туннель, который описывают как "чарующее место для новых приключений". Действие третьего дополнения развернется в подводном исследовательском центре "Нептун". Всего для игры запланировано четыре DLC.

Релиз дополнения "Чары морских глубин" для Atomic Heart состоится уже 28 января.