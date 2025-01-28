Создатели Atomic Heart показали Николая - ещё одного персонажа дополнения Чары морских глубин

Несмотря на то, что крупное сюжетное дополнение Чары морских глубин для шутера от первого лица Atomic Heart выходит уже сегодня, разработчики из московской студии Mundfish не заканчивают готовить игроков к его перипетиям.

Сегодня создатели показали ещё одного персонажа, который станет завершающим аккордом в представлении новых персонажей игры. Какую роль он будет играть в сюжете дополнения узнаем совсем скоро. Николая озвучил актёр Георгий Кармрян, а внешность подарил ютубер Кайл Хилл, занимающийся популяризацией науки.

Релиз дополнения состоится сегодня, 28 января 2025 года, на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК, возвращая игроков на Объект 3826, где им придётся изучать новый подводный Исследовательский центр Нептуна, а также обзавестись новым оружием, способностями перчатки и столкнуться с новыми врагами.