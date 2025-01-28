Создатели Atomic Heart показали Николая - ещё одного персонажа дополнения Чары морских глубин

Несмотря на то, что крупное сюжетное дополнение Чары морских глубин для шутера от первого лица Atomic Heart выходит уже сегодня, разработчики из московской студии Mundfish не заканчивают готовить игроков к его перипетиям.
Сегодня создатели показали ещё одного персонажа, который станет завершающим аккордом в представлении новых персонажей игры. Какую роль он будет играть в сюжете дополнения узнаем совсем скоро. Николая озвучил актёр Георгий Кармрян, а внешность подарил ютубер Кайл Хилл, занимающийся популяризацией науки.
Релиз дополнения состоится сегодня, 28 января 2025 года, на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК, возвращая игроков на Объект 3826, где им придётся изучать новый подводный Исследовательский центр Нептуна, а также обзавестись новым оружием, способностями перчатки и столкнуться с новыми врагами.
Так...что там по причёске??!!!!😂😂😂
Бритые виски уже не в моде))
Ещё не побрили
Немного напомнил:
Обычный советский самурай. :)))
Некоторые раньше такую причёску делали, когда начинали лысеть:
Клиган - Я скажу тебе, что меня не пугает, плешивые дураки вроде тебя. Думаешь, твой хвостик кого-то обманет ? Лысый балван...
Николя какой-то.
ты хоть фразы научись заканчивать.
Уже скоро будет Восторг.
Хорошо что это не главный герой
В 19:00 по МСК влетаем
Вопрос: Образ Николаю дал Кайл Хилл. А че, нельзя было образ от русского мужика дать или у нас тут 19 век, когда русские дворяне как черти от креста - шарахались от всего русского со словами: "фи говорить на русском! Буду как реальный пацан - на французском базарить."
Проще говоря: кому разрабы норовят подсосать образом этого чела - игра 100% ориентирована на запад? Или евроцентристская философия всё покою нашему среднему и высшему классу не даёт?
Какой-то бардак в советской армии, где НКВД, куда смотри партком. Почему советские офицеры носят прически не по уставу!!!!.
СССР альтернативный
Альтернативно одарённый, если быть корректней )