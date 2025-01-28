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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 10 153 оценки

Создатели Atomic Heart показали Николая - ещё одного персонажа дополнения Чары морских глубин

monk70
Новости

Несмотря на то, что крупное сюжетное дополнение Чары морских глубин для шутера от первого лица Atomic Heart выходит уже сегодня, разработчики из московской студии Mundfish не заканчивают готовить игроков к его перипетиям.

Сегодня создатели показали ещё одного персонажа, который станет завершающим аккордом в представлении новых персонажей игры. Какую роль он будет играть в сюжете дополнения узнаем совсем скоро. Николая озвучил актёр Георгий Кармрян, а внешность подарил ютубер Кайл Хилл, занимающийся популяризацией науки.

Релиз дополнения состоится сегодня, 28 января 2025 года, на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК, возвращая игроков на Объект 3826, где им придётся изучать новый подводный Исследовательский центр Нептуна, а также обзавестись новым оружием, способностями перчатки и столкнуться с новыми врагами.

11
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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Stasonich_spb

Так...что там по причёске??!!!!😂😂😂

10
kolinmah

Бритые виски уже не в моде))

0
Случайный Игрок

Ещё не побрили

0
ka27

Немного напомнил:

-1
Кей Овальд

Обычный советский самурай. :)))

3
ka27

Некоторые раньше такую причёску делали, когда начинали лысеть:

Клиган - Я скажу тебе, что меня не пугает, плешивые дураки вроде тебя. Думаешь, твой хвостик кого-то обманет ? Лысый балван...

0
Антон Патриарх Логвинов

Николя какой-то.

1
GraF68ru
Несмотря на то, что крупное сюжетное дополнение Чары морских глубин для шутера от первого лица Atomic Heart, разработчики из московской студии Mundfish не заканчивают готовить игроков к его перипетиям.

ты хоть фразы научись заканчивать.

1
6363

Уже скоро будет Восторг.

1
Punisher1

Хорошо что это не главный герой

0
Sectumsssempra

В 19:00 по МСК влетаем

0
Krendelll

Вопрос: Образ Николаю дал Кайл Хилл. А че, нельзя было образ от русского мужика дать или у нас тут 19 век, когда русские дворяне как черти от креста - шарахались от всего русского со словами: "фи говорить на русском! Буду как реальный пацан - на французском базарить."

Проще говоря: кому разрабы норовят подсосать образом этого чела - игра 100% ориентирована на запад? Или евроцентристская философия всё покою нашему среднему и высшему классу не даёт?

-3
dartender

Какой-то бардак в советской армии, где НКВД, куда смотри партком. Почему советские офицеры носят прически не по уставу!!!!.

-5
Blazer431

СССР альтернативный

0
Krendelll Blazer431
СССР альтернативный

Альтернативно одарённый, если быть корректней )

-3