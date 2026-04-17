Создатели Atomic Heart выпустили 6-й сборник саундтрека игры с композициями из DLC "Кровь на хрустале"

Разработчики Atomic Heart выпустили шестой сборник официального саундтрека, который стал музыкальным завершением первой части истории. В альбоме традиционное звучание игры смешали с более смелыми экспериментами: от энергичных рок-аранжировок до мрачной индустриальной электроники.
Среди ключевых треков — «Мой ненаглядный» в дерзкой интерпретации от IOWA & Acid Minerale и обновлённая версия «Позови меня с собой» от Geoffrey Day. Также в релиз вошли композиции от Boogrov, Frenetic Virtual Orchestra, Gydra и других артистов, уже знакомых поклонникам вселенной.
Сборник включает:
- 00:00 - Geoffplaysguitar, Алла Пугачева - Позови меня с собой (Geoffrey Day Remix)
- 05:00 - Geoffplaysguitar, Эдита Пьеха - Только мы (Geoffrey Day Remix)
- 09:20 - IOWA, Acid Minerale - Мой ненаглядный
- 12:30 - Geoffplaysguitar - Lambada (Geoffrey Day Rework)
- 18:33 - Gydra, Земляне - Трава у дома (Gydra Remix)
- 22:02 - Братство Атома - Nobody
- 25:42 - DVRST - Lambada (DVRST Rework)
- 27:43 - Boogrov, Zoanoid - Stability Restored
- 30:57 - Boogrov, Zoanoid - Styx
- 33:38 - Frenetic Virtual Orchestra - Helios
- 39:24 - Boogrov - Drifting Alone
- 41:48 - Boogrov, Zoanoid - Through the Glass
- 46:03 - Boogrov, Zoanoid - Silent Recognition
- 49:27 - Frenetic Virtual Orchestra - Early Education
- 52:54 - Frenetic Virtual Orchestra - Chained
- 56:25 - Boogrov - Protocol Collapse
Интересно что тут звучат также треки, которые были в основной игре. Хм...
динува всё еще на месте?
Geoffplaysguitar, Алла Пугачева - Позови меня с собой (Geoffrey Day Remix)
Geoffplaysguitar, Эдита Пьеха - Только мы (Geoffrey Day Remix)
IOWA, Acid Minerale - Мой ненаглядный
Это прям крутые треки
