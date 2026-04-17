Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 11 785 оценок

Создатели Atomic Heart выпустили 6-й сборник саундтрека игры с композициями из DLC "Кровь на хрустале"

monk70 monk70

Разработчики Atomic Heart выпустили шестой сборник официального саундтрека, который стал музыкальным завершением первой части истории. В альбоме традиционное звучание игры смешали с более смелыми экспериментами: от энергичных рок-аранжировок до мрачной индустриальной электроники.

Среди ключевых треков — «Мой ненаглядный» в дерзкой интерпретации от IOWA & Acid Minerale и обновлённая версия «Позови меня с собой» от Geoffrey Day. Также в релиз вошли композиции от Boogrov, Frenetic Virtual Orchestra, Gydra и других артистов, уже знакомых поклонникам вселенной.

Сборник включает:

  • 00:00 - Geoffplaysguitar, Алла Пугачева - Позови меня с собой (Geoffrey Day Remix)
  • 05:00 - Geoffplaysguitar, Эдита Пьеха - Только мы (Geoffrey Day Remix)
  • 09:20 - IOWA, Acid Minerale - Мой ненаглядный
  • 12:30 - Geoffplaysguitar - Lambada (Geoffrey Day Rework)
  • 18:33 - Gydra, Земляне - Трава у дома (Gydra Remix)
  • 22:02 - Братство Атома - Nobody
  • 25:42 - DVRST - Lambada (DVRST Rework)
  • 27:43 - Boogrov, Zoanoid - Stability Restored
  • 30:57 - Boogrov, Zoanoid - Styx
  • 33:38 - Frenetic Virtual Orchestra - Helios
  • 39:24 - Boogrov - Drifting Alone
  • 41:48 - Boogrov, Zoanoid - Through the Glass
  • 46:03 - Boogrov, Zoanoid - Silent Recognition
  • 49:27 - Frenetic Virtual Orchestra - Early Education
  • 52:54 - Frenetic Virtual Orchestra - Chained
  • 56:25 - Boogrov - Protocol Collapse
gameplaynostalgia

Интересно что тут звучат также треки, которые были в основной игре. Хм...

malars0

динува всё еще на месте?

Лев Левин

Geoffplaysguitar, Алла Пугачева - Позови меня с собой (Geoffrey Day Remix)

Geoffplaysguitar, Эдита Пьеха - Только мы (Geoffrey Day Remix)

IOWA, Acid Minerale - Мой ненаглядный

Это прям крутые треки
кстати кому надо ссылку на плейлист в вк с этими треками
https://vk.com/music/album/-2000378036_27378036_7c7e83a28c222a9129