Создатели Atomic Heart выпустят вторую часть саундтрека игры с композициями Мика Гордона ©

Динамичный шутер Atomic Heart вышел на ПК и консолях еще в начале этого года, однако проект не покидает информационное пространство из-за невероятной активности создателей игры. Вслед за анонсом книги с предысторией, разработчики из студии Mundfish объявили о скором выходе второй части саундтрека игры. Новый релиз будет содержать треки, которые были написаны самим Миком Гордоном - композитором Doom Eternal, Wolfenstein II и Prey.

Согласно сообщению Mundfish, второй издание саундтрека Atomic Heart будет включать целых 32 композиции. Среди треков заявлены A Fridge Called Nora, Inside Nora и Arlekino (feat. Alex Terrible). Главными композиторами издания выступят Мик Гордон Джеффри Дэй и Бугров, которые работали вместе над музыкальным сопровождением Atomic Heart.

Выход нового саундрека должен состоятся уже в эту пятницу — 2 июня. Ожидается, что он будет доступен на всех популярных музыкальных площадках, включая отечественные порталы.

Atomic Heart доступна для игры на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X. Уже этим летом для экшена должно выйти первое сюжетное дополнение, которое вернет в игре некоторые вырезанные спосбности главного героя.