Студия Mundfish показала статую Нептуна из предстоящего третьего дополнения для Atomic Heart

Студия Mundfish поделилась несколькими изображениями со статуей Нептуна, которую игроки увидят в предстоящем дополнении "Чары морских глубин" для Atomic Heart:

Подводный комплекс просто не может быть полным без самого Нептуна!

Действие дополнения развернется в подводном исследовательском центре "Нептун", полном загадок, новых врагов и неожиданных возможностей. В "Чарах морских глубин" игроки встретят как новых персонажей, так и старых знакомых.

Релиз дополнения состоится 28 января 2025 года.