Студия Mundfish показала статую Нептуна из предстоящего третьего дополнения для Atomic Heart

Студия Mundfish поделилась несколькими изображениями со статуей Нептуна, которую игроки увидят в предстоящем дополнении "Чары морских глубин" для Atomic Heart:
Подводный комплекс просто не может быть полным без самого Нептуна!
Действие дополнения развернется в подводном исследовательском центре "Нептун", полном загадок, новых врагов и неожиданных возможностей. В "Чарах морских глубин" игроки встретят как новых персонажей, так и старых знакомых.
Релиз дополнения состоится 28 января 2025 года.
жду, надо скачать пока заранее, чтобы потом лишь докачалось само длс
Прям Карл Маркс-гигачад:)
кто проходил. Во всех этих DLC свободное посещение этих локаций или через главное меню?
В главном меню выбор длс