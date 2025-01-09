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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 10 041 оценка

Студия Mundfish показала статую Нептуна из предстоящего третьего дополнения для Atomic Heart

AceTheKing
Новости

Студия Mundfish поделилась несколькими изображениями со статуей Нептуна, которую игроки увидят в предстоящем дополнении "Чары морских глубин" для Atomic Heart:

Подводный комплекс просто не может быть полным без самого Нептуна!

Действие дополнения развернется в подводном исследовательском центре "Нептун", полном загадок, новых врагов и неожиданных возможностей. В "Чарах морских глубин" игроки встретят как новых персонажей, так и старых знакомых.

Релиз дополнения состоится 28 января 2025 года.

9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
My life is a game

жду, надо скачать пока заранее, чтобы потом лишь докачалось само длс

3
Аристов--Черный

Прям Карл Маркс-гигачад:)

2
Дмитрий Дементье

кто проходил. Во всех этих DLC свободное посещение этих локаций или через главное меню?

0
xrmx01

В главном меню выбор длс

0