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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 10 110 оценок

Студия Mundfish раскрыла имя девушки из третьего DLC для Atomic Heart и представила новый постер

AceTheKing
Новости

Студия Mundfish, создатели Atomic Heart, подробнее рассказали про героиню из предстоящего третьего дополнения "Чары морских глубин", которая привлекла внимание игроков.

По словам разработчиков, девушку зовут Настей, а её озвучкой занималась актриса Анастасия Назарова. Так же разработчики предоставили новый постер с данным персонажем.

Релиз дополнения "Чары морских глубин" для Atomic Heart состоится уже 28 января.

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