Студия Mundfish раскрыла имя девушки из третьего DLC для Atomic Heart и представила новый постер

Студия Mundfish, создатели Atomic Heart, подробнее рассказали про героиню из предстоящего третьего дополнения "Чары морских глубин", которая привлекла внимание игроков.

По словам разработчиков, девушку зовут Настей, а её озвучкой занималась актриса Анастасия Назарова. Так же разработчики предоставили новый постер с данным персонажем.

Релиз дополнения "Чары морских глубин" для Atomic Heart состоится уже 28 января.