Студия Mundfish раскрыла имя девушки из третьего DLC для Atomic Heart и представила новый постер

Студия Mundfish, создатели Atomic Heart, подробнее рассказали про героиню из предстоящего третьего дополнения "Чары морских глубин", которая привлекла внимание игроков.
По словам разработчиков, девушку зовут Настей, а её озвучкой занималась актриса Анастасия Назарова. Так же разработчики предоставили новый постер с данным персонажем.
Релиз дополнения "Чары морских глубин" для Atomic Heart состоится уже 28 января.
Новая моделька для sfm🥵
Настюшка опасность
Да уж, сама 14 летняя брутальность во все щели. Аж страшно стало.
Я ждал Дусю Кулачкову(
typical винишко