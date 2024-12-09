Третье DLC для Atomic Heart: "Чары морских глубин" получило новый трейлер и дату выхода

Atomic Heart возвращается с новым дополнением! Уже 28 января 2025 года выйдут "Чары морских глубин", продолжая историю Майора П-3. Игрокам предстоит покинуть загадочное Лимбо и снова отправиться на предприятие 3826. На этот раз основное действие развернется в подводном исследовательском центре "Нептун", полном загадок, новых врагов и неожиданных возможностей.
В «Чарах морских глубин» сюжетная линия поднимает ставки: спасение человечества требует проникновения в исследовательский центр, скрывающий мрачные секреты. Игроки встретят как новых персонажей, так и старых знакомых, включая загадочную Близняшку. Локации предприятия 3826, такие как летающий город Челомей, теперь выглядят иначе — роботы полностью захватили контроль.
Чтобы выстоять перед новыми угрозами, вам пригодится свежий арсенал. Среди новинок:
- Молот «Громовержец», который наэлектризует противников усиленными ударами.
- Двуствольный дробовик КЗМИ-4 «Кузьмич», идеально подходящий для разгона толп.
Перчатка П-3 также получит обновление:
- Навык «Загар» позволит бросать раскаленные шары полимера, нанося урон по площади.
- Способность «Кнут» добавит маневренности, давая возможность подтягиваться к врагам, уворачиваться от атак и добираться до труднодоступных мест.
Эти улучшения помогут в битвах с новыми врагами — от хищных морских мутантов до ужасающей МУР-8Н4, обитающей в глубинах.
В трейлере дополнения звучит ремикс на песню «В синем море, в белой пене» в обработке Geoffrey Day — автора музыки, полюбившейся фанатам Atomic Heart. Классическая версия композиции, исполненная Юлией Коган, будет доступна на стриминговых сервисах уже сегодня. Обе версии войдут в саундтрек VOL. 5, который выйдет одновременно с дополнением.
Не упустите шанс вновь погрузиться в мир ретрофутуризма и узнать, какие тайны скрывает подводный центр «Нептун». Кроме того, сейчас на Atomic Heart действуют скидки до 50%, так что это идеальный момент для погружения в культовую игру.
Запасайтесь патронами, тренируйте навыки — и до встречи под водой!
здравствуй, Восторг-по-русски! зачетнО!
Это мы ждём. Думаю продолжительное будет.
Выпустили бы они ее в Стиме, так парит из-за 2-3 игр геймпасс юзать.
Поменяй регион
Я не понимаю зачем вообще сидеть на ру?До санкций сидеть на нем было не выгодно, так теперь еще больше не выгодно
Ну да геймпасс купить тебе не сложно, а купить за рубли картой в ВК плей это вообще невыносимо сложно. Логика хромает
ВК плей говорят ужасная площадка, сам не пробовал
Так она есть в стиме. Просто на русском аккаунте по сути больше нечего делать.
а я не понимаю зачем вообще менять регион если разраб не хочет ваших денек! ты тем самым только показываешь свою слабость. как наркоман ей богу.
Заспойлерили что гг помирится с бабой Зиной, и что Такемура (40 секунда) из Киберпанка перебрался в Атомное Сердце))
Так он и не ссорился с ней во одной из концовок
Как всегда, смачно.
как хорошо, что сменил регион на Украину, теперь хоть игры купить можно
Там по моему самый дешевый регион в целом по стиму
смешно что в 24ом игрок прогибается под разраба чтобы купить его подделку а не наоборот
Ага про "Avowed" так скажи. Одна из самых высоких цен в мире. И уже давно там нет там низких цен. Отменили (многие) уже давно региональные цены.
Аvowed вообще исключение из правил
Но там денуво нет(пока что), и она будет в геймпассе
Но в 90% укр самый дешевый из тех регионов которые россияне могут пополнять
Вангую, следующее ДЛЦ в космосе )
ГОВОРЯЩАЯ РЫБА!
А вот это DLC мы ждём
Ну ничё так
Вот кто-кто, а Мандфиши никогда не разочаруют. Наши слоны.
Односельчане с Кипра?
Женщина с красивой причёской!? А так можно было!?
В общем, пока круто, стоило так долго ждать и страдать во втором ДЛС.
Биошок 4 всётаки выйдет
У меня просто мурашки по коже! Это очень круто, особенно то, что разработчики нашли применения старым наработкам, не вошедшим в основную игру. А как выглядит комплекс Нептун....Мама мия...
Хм.... Молот, крюк кошка(кнут), двустволка, что-то мне это напоминает....
Да у них на сайте было сказано, что при создании Doom был одним из главных вдохновителей. Да и крюк кошка это давно стандарт современных игр
Вдохновляться и копировать это не много, не мало разные вещь. Если что это написано не в упрек Atomic Heart.
Опять же, крюк кошку сейчас используют все кому не лень. А учитывая, что в AH и до этого был платформинг с головоломками - это только поможет и игроку и создателям.
Ну а двухстволка это популярное оружие в шутерах от первого лица
"Ну а двухстволка это популярное оружие в шутерах от первого лица."- В каких ?
Ладно, забей. Если честно мне как-то все ровно. И да, повторю еще раз: "Если что это написано не в упрек Atomic Heart."
Ого, круто! Радостно! В Январе еще выйдет, может куплю его
А то обычно в Январе мало во что можно поиграть