Третье DLC для Atomic Heart: "Чары морских глубин" получило новый трейлер и дату выхода

Atomic Heart возвращается с новым дополнением! Уже 28 января 2025 года выйдут "Чары морских глубин", продолжая историю Майора П-3. Игрокам предстоит покинуть загадочное Лимбо и снова отправиться на предприятие 3826. На этот раз основное действие развернется в подводном исследовательском центре "Нептун", полном загадок, новых врагов и неожиданных возможностей.

В «Чарах морских глубин» сюжетная линия поднимает ставки: спасение человечества требует проникновения в исследовательский центр, скрывающий мрачные секреты. Игроки встретят как новых персонажей, так и старых знакомых, включая загадочную Близняшку. Локации предприятия 3826, такие как летающий город Челомей, теперь выглядят иначе — роботы полностью захватили контроль.

Чтобы выстоять перед новыми угрозами, вам пригодится свежий арсенал. Среди новинок:

Молот «Громовержец» , который наэлектризует противников усиленными ударами.

, который наэлектризует противников усиленными ударами. Двуствольный дробовик КЗМИ-4 «Кузьмич», идеально подходящий для разгона толп.

Перчатка П-3 также получит обновление:

Навык «Загар» позволит бросать раскаленные шары полимера, нанося урон по площади.

позволит бросать раскаленные шары полимера, нанося урон по площади. Способность «Кнут» добавит маневренности, давая возможность подтягиваться к врагам, уворачиваться от атак и добираться до труднодоступных мест.

Эти улучшения помогут в битвах с новыми врагами — от хищных морских мутантов до ужасающей МУР-8Н4, обитающей в глубинах.

В трейлере дополнения звучит ремикс на песню «В синем море, в белой пене» в обработке Geoffrey Day — автора музыки, полюбившейся фанатам Atomic Heart. Классическая версия композиции, исполненная Юлией Коган, будет доступна на стриминговых сервисах уже сегодня. Обе версии войдут в саундтрек VOL. 5, который выйдет одновременно с дополнением.

Не упустите шанс вновь погрузиться в мир ретрофутуризма и узнать, какие тайны скрывает подводный центр «Нептун». Кроме того, сейчас на Atomic Heart действуют скидки до 50%, так что это идеальный момент для погружения в культовую игру.

Запасайтесь патронами, тренируйте навыки — и до встречи под водой!