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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 9 876 оценок

Третье DLC для Atomic Heart: "Чары морских глубин" получило новый трейлер и дату выхода

GRAF_RAGE
Новости

Atomic Heart возвращается с новым дополнением! Уже 28 января 2025 года выйдут "Чары морских глубин", продолжая историю Майора П-3. Игрокам предстоит покинуть загадочное Лимбо и снова отправиться на предприятие 3826. На этот раз основное действие развернется в подводном исследовательском центре "Нептун", полном загадок, новых врагов и неожиданных возможностей.

В «Чарах морских глубин» сюжетная линия поднимает ставки: спасение человечества требует проникновения в исследовательский центр, скрывающий мрачные секреты. Игроки встретят как новых персонажей, так и старых знакомых, включая загадочную Близняшку. Локации предприятия 3826, такие как летающий город Челомей, теперь выглядят иначе — роботы полностью захватили контроль.

Чтобы выстоять перед новыми угрозами, вам пригодится свежий арсенал. Среди новинок:

  • Молот «Громовержец», который наэлектризует противников усиленными ударами.
  • Двуствольный дробовик КЗМИ-4 «Кузьмич», идеально подходящий для разгона толп.

Перчатка П-3 также получит обновление:

  • Навык «Загар» позволит бросать раскаленные шары полимера, нанося урон по площади.
  • Способность «Кнут» добавит маневренности, давая возможность подтягиваться к врагам, уворачиваться от атак и добираться до труднодоступных мест.

Эти улучшения помогут в битвах с новыми врагами — от хищных морских мутантов до ужасающей МУР-8Н4, обитающей в глубинах.

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В трейлере дополнения звучит ремикс на песню «В синем море, в белой пене» в обработке Geoffrey Day — автора музыки, полюбившейся фанатам Atomic Heart. Классическая версия композиции, исполненная Юлией Коган, будет доступна на стриминговых сервисах уже сегодня. Обе версии войдут в саундтрек VOL. 5, который выйдет одновременно с дополнением.

Не упустите шанс вновь погрузиться в мир ретрофутуризма и узнать, какие тайны скрывает подводный центр «Нептун». Кроме того, сейчас на Atomic Heart действуют скидки до 50%, так что это идеальный момент для погружения в культовую игру.

Запасайтесь патронами, тренируйте навыки — и до встречи под водой!

73
42
Комментарии: 42
Ваш комментарий
ZackSnyder

здравствуй, Восторг-по-русски! зачетнО!

19
666ANUBIS666

Это мы ждём. Думаю продолжительное будет.

6
MadDarkGuard

Выпустили бы они ее в Стиме, так парит из-за 2-3 игр геймпасс юзать.

6
My life is a game

Поменяй регион

Я не понимаю зачем вообще сидеть на ру?До санкций сидеть на нем было не выгодно, так теперь еще больше не выгодно

-8
caliskan

Ну да геймпасс купить тебе не сложно, а купить за рубли картой в ВК плей это вообще невыносимо сложно. Логика хромает

0
My life is a game caliskan

ВК плей говорят ужасная площадка, сам не пробовал

0
Blue Rose

Так она есть в стиме. Просто на русском аккаунте по сути больше нечего делать.

-1
SassyMaelorith My life is a game
Я не понимаю зачем вообще сидеть на ру?До санкций сидеть на нем было не выгодно, так теперь еще больше не выгодно

а я не понимаю зачем вообще менять регион если разраб не хочет ваших денек! ты тем самым только показываешь свою слабость. как наркоман ей богу.

-3
BazzDroid

Заспойлерили что гг помирится с бабой Зиной, и что Такемура (40 секунда) из Киберпанка перебрался в Атомное Сердце))

2
My life is a game

Так он и не ссорился с ней во одной из концовок

0
AT_Sagor

Как всегда, смачно.

1
Darkside1488

как хорошо, что сменил регион на Украину, теперь хоть игры купить можно

1
My life is a game

Там по моему самый дешевый регион в целом по стиму

1
SassyMaelorith

смешно что в 24ом игрок прогибается под разраба чтобы купить его подделку а не наоборот

0
ЮрецОдесса My life is a game

Ага про "Avowed" так скажи. Одна из самых высоких цен в мире. И уже давно там нет там низких цен. Отменили (многие) уже давно региональные цены.

0
My life is a game ЮрецОдесса

Аvowed вообще исключение из правил
Но там денуво нет(пока что), и она будет в геймпассе
Но в 90% укр самый дешевый из тех регионов которые россияне могут пополнять

0
Allexandrr

Вангую, следующее ДЛЦ в космосе )

1
Спектр Зис

ГОВОРЯЩАЯ РЫБА!

1
Real Slim Shady

А вот это DLC мы ждём

1
Федя Кочегар

Ну ничё так

0
pyroq

Вот кто-кто, а Мандфиши никогда не разочаруют. Наши слоны.

0
Антон Патриарх Логвинов

Односельчане с Кипра?

0
Кей Овальд

Женщина с красивой причёской!? А так можно было!?
В общем, пока круто, стоило так долго ждать и страдать во втором ДЛС.

0
Punisher1

Биошок 4 всётаки выйдет

0
Кловн Дима

У меня просто мурашки по коже! Это очень круто, особенно то, что разработчики нашли применения старым наработкам, не вошедшим в основную игру. А как выглядит комплекс Нептун....Мама мия...

-2
FretfulDoctor

Хм.... Молот, крюк кошка(кнут), двустволка, что-то мне это напоминает....

-6
mikcz

Да у них на сайте было сказано, что при создании Doom был одним из главных вдохновителей. Да и крюк кошка это давно стандарт современных игр

2
FretfulDoctor mikcz

Вдохновляться и копировать это не много, не мало разные вещь. Если что это написано не в упрек Atomic Heart.

-3
mikcz FretfulDoctor

Опять же, крюк кошку сейчас используют все кому не лень. А учитывая, что в AH и до этого был платформинг с головоломками - это только поможет и игроку и создателям.
Ну а двухстволка это популярное оружие в шутерах от первого лица

-1
FretfulDoctor mikcz

"Ну а двухстволка это популярное оружие в шутерах от первого лица."- В каких ?

-4
FretfulDoctor mikcz

Ладно, забей. Если честно мне как-то все ровно. И да, повторю еще раз: "Если что это написано не в упрек Atomic Heart."

-1
My life is a game

Ого, круто! Радостно! В Январе еще выйдет, может куплю его

А то обычно в Январе мало во что можно поиграть

-6