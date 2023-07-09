В Atomic Heart Annihilation Instinct уже играют - Mundfish начала закрытый плейтест

До выхода дополнения Annihilation Instinct для Atomic Heart осталось меньше месяца, но первые счастливчики уже вовсю играют в первое сюжетное DLC для отечественного шутера.
Focus Entertainment и студия Mundfish сообщили, что релиз первого дополнения назначен на 2 августа и судя по всему переносов не будет - авторы опубликовали фотографию с закрытого плейтеста.
Закрытый плейтест Atomic Heart: Annihilation Instinct уже идёт полным ходом!
Релиз Atomic Heart состоялся 21 февраля. Игра вышла на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X|S. Средняя оценка проекта на агрегаторе рецензий Opencritic составляет 74 балла из 100 от прессы. В нашем обзоре игра получила 8.5 балла. Игру можно приобрести до 12 июля на площадке VK Play можно со скидкой до 40%.
Крохотная студия Mundfish — выход DLC спустя полгода.
Огромная, набитая деньгами SDPR — DLC через 3 года.
Одна игра ‐ вылизанная до блеска, оптимизированная до практически идеала.
И другая — багучий лагодром на релизе, так толком и не доведенный до ума за все годы.
Сразу видно, кто над игрой работает, а кто по-быстрому стряс деньги и на фанатов болт положил.
я бы все равно предпочел бы лагодром
Так, а теперь смотрим есть ли в стим Атомик? Нет, нету. Так что и игры нет. А если игры нет - то и плевать на неё с огромной колокольни.
Смотрим на вторую игру - она недоступна в РФ в стиме. Так что тут аксиома Эскобара.
Так то Atomic Heart тоже доступна в Steam, но не в РФ. Обе игры спокойно можно купить сменив регион. Так что аргумент не канает.
Как это нет в Steam?
им легче ныть 1.5 года, чем просто сменить регион и забыть.
Не понимаю, тут одни защитники игры. Этот тот же биошок, классная игра и всё. Второй раз ну ни какого желания играть нет ибо ничего нового не будет. Мир пустой тупо постоянно появляющиеся враги.
https://cloud.mail.ru/public/D3fR/5B7CpmUna
Прошел раз основу - больше не тянет! Тем кто у главы студии сидит, изначаль полноценную игру бы выпустить, но нет - надо бабла насосать поболее на хайпе!)))
и для кого он, этот плейтест?
то что её пустили к распространению пожалуй самая большая награда.
А когда игра выйдет на ПК не хотят они сообщить?
Она уже есть, DLC скоро.. К чему вопрос?
Да, мне говорили, но я так и не нашел, создавался вауукум что она есть