В Atomic Heart Annihilation Instinct уже играют - Mundfish начала закрытый плейтест ©

До выхода дополнения Annihilation Instinct для Atomic Heart осталось меньше месяца, но первые счастливчики уже вовсю играют в первое сюжетное DLC для отечественного шутера.

Focus Entertainment и студия Mundfish сообщили, что релиз первого дополнения назначен на 2 августа и судя по всему переносов не будет - авторы опубликовали фотографию с закрытого плейтеста.

Закрытый плейтест Atomic Heart: Annihilation Instinct уже идёт полным ходом!

Релиз Atomic Heart состоялся 21 февраля. Игра вышла на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X|S. Средняя оценка проекта на агрегаторе рецензий Opencritic составляет 74 балла из 100 от прессы. В нашем обзоре игра получила 8.5 балла. Игру можно приобрести до 12 июля на площадке VK Play можно со скидкой до 40%.