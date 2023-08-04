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Atomic Heart 21.02.2023
8.6 6 822 оценки

В DLC для Atomic Heart нашли "вырезанный" финал: но он есть и в игре

Simple Jack
Новости

Внимание, спойлеры!

В дополнении «Инстинкт Истребления» для Atomic Heart нашли альтернативный финал. Автор YouTube-канала Morgan Dusty показал другой вариант концовки свежего DLC. Еду удалось отключить не Элеонору по приказу Сеченова, а лабораторию профессора по просьбе Элеоноры. После этого от Элеоноры можно услышать рассказ про Катю, жену Нечаева. Разговор происходит в локации «Сердце Элеоноры». После кат-сцены игра якобы начинает загружать данные из DLC2 (которых пока нет) и вылетает.

Как стало известно VK Play Media, это не «вырезанный финал». Игроки могут выйти на такую концовку, просто приняв определенные решения по ходу DLC.

Видео с «секретным» диалогом:

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кей Овальд

Любопытно. Интересно, они во втором ДЛС тоже сделают такую концовку каноном? :))

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warp 37

Концовку оригинала в DLC перечеркнули, сделали пустышку без сюжета - ну потому что это "сюжетом" назвать нельзя.

А кто-то ещё концовки альтернативные ищет.

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