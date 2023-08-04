В DLC для Atomic Heart нашли "вырезанный" финал: но он есть и в игре

Внимание, спойлеры!
В дополнении «Инстинкт Истребления» для Atomic Heart нашли альтернативный финал. Автор YouTube-канала Morgan Dusty показал другой вариант концовки свежего DLC. Еду удалось отключить не Элеонору по приказу Сеченова, а лабораторию профессора по просьбе Элеоноры. После этого от Элеоноры можно услышать рассказ про Катю, жену Нечаева. Разговор происходит в локации «Сердце Элеоноры». После кат-сцены игра якобы начинает загружать данные из DLC2 (которых пока нет) и вылетает.
Как стало известно VK Play Media, это не «вырезанный финал». Игроки могут выйти на такую концовку, просто приняв определенные решения по ходу DLC.
Видео с «секретным» диалогом:
Любопытно. Интересно, они во втором ДЛС тоже сделают такую концовку каноном? :))
Концовку оригинала в DLC перечеркнули, сделали пустышку без сюжета - ну потому что это "сюжетом" назвать нельзя.
А кто-то ещё концовки альтернативные ищет.