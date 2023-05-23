В дополнении для Atomic Heart появятся новые способности, от которых пришлось отказаться разработчикам на релизе ©

В начале этого месяца было официально анонсировано первое сюжетное дополнение для Atomic Heart. Разработчики показали короткий, но очень интригующий тизер с новой локацией из расширения. Кроме новых областей для изучения, игроков также ждут некоторые нововведения в привычный механики игры. Речь идет о способностях для главного героя, который в дополнении станет еще больше.

Студия Mundfish дала небольшое интервью, в котором рассказала о некоторых нюансах производства Atomic Heart и раскрыла источники вдохновения. Самое интересное, что именно там разработчики поделились подробностями запланированного DLC.

Как отметили представили Mundfish, перед релизом Atomic Heart им пришлось отказаться от некоторых способностей по разным причинам. Грядущее дополнение позволяет авторам проекта вновь вернуться к ним и лаконично расширить арсенал способностей главного героя.

В процессе разработки у нас было много разных идей по способностям перчаток, но в какой-то момент мы поняли, что нужно остановиться и сосредоточиться на наиболее интересных и совместимых из них, чтобы довести до ума хотя бы некоторые из них. Потом мы поняли, что из-за боевой динамики в нашей игре у нас очень ограниченное количество кнопок для способностей, поэтому решили остановиться на четном их количестве. Но игроки могут быть уверены, что они смогут увидеть несколько новых способностей в грядущем первом DLC!

— сообщают в Mundfish.

Atomic Heart доступна для игры на ПК и консолях. Первое сюжетное дополнение для игры запланировано к выходу уже на это лето.