В продаже появились несколько официальных фигурок персонажей Atomic Heart

Mundfish запустилв в продажу фигурки персонажей Atomic Heart. На официальном сайте можно приобрести фигурки Близняшек, майора Нечаева, Пионера и Буржуя.
Размеры фигурок 13 см, а цена 3900 рублей. Есть также фигурки Близняшек в пин-ап позе (высота 19,3 х ширина 13,3) по 6 900 рублей. Дата поставки фигурок: 15 августа 2023 года.
Atomic Heart — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры, разработанная российской студией Mundfish. События игры происходят в альтернативном СССР, в котором страна вышла на массовое производство роботов, обслуживающих население страны.
Прикольно.
Первые фигурки: Пипбой стайл.
Последние: Шикарно, но вживую думаю не очень
*Кипрской
Тоже не понял, что в этой студии российского? То, что там говорит по-русски, что ли?
Например, то, что они живут и работают в России?
Видимо только что говорят, потому что действия говорят об обратном. Западные челики открыли себя с настоящей стороны как только появилась возможность.