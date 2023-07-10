В продаже появились несколько официальных фигурок персонажей Atomic Heart ©

Mundfish запустилв в продажу фигурки персонажей Atomic Heart. На официальном сайте можно приобрести фигурки Близняшек, майора Нечаева, Пионера и Буржуя.

Размеры фигурок 13 см, а цена 3900 рублей. Есть также фигурки Близняшек в пин-ап позе (высота 19,3 х ширина 13,3) по 6 900 рублей. Дата поставки фигурок: 15 августа 2023 года.

Atomic Heart — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры, разработанная российской студией Mundfish. События игры происходят в альтернативном СССР, в котором страна вышла на массовое производство роботов, обслуживающих население страны.