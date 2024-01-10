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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 8 158 оценок

В продаже появились различные средства гигиены в тематике Atomic Heart

KoRnEr
Новости

Разработчики Atomic Heart не престают удивлять своими необычными идеями теперь предлагают купить тематические шампуни и гели для душа.

Новые гели продаются в по цене от 264 рублей.

Доступно 6 различных средств с разными запахами:

  1. Заряжаю полимер
  2. Афигенно.
  3. До встречи в лимбо.
  4. Сделаю мир чистым.
  5. У нас 30 секунд.
  6. Заряжаю полимер.
  7. Храз - идеальный помощник.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

совсем уже сума сошли))))

3
Foma Fomich

патчи и DLC наподходе

1
Deniss Petrenko

Вот и номинант на самую игровую новость недели. )

0
Jarvis666

264 рублика? Ясно, минус волосы ))

0