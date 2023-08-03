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Atomic Heart 21.02.2023
8.6 6 772 оценки

VIZIT выпустила средства контрацепции с героями Atomic Heart

Simple Jack
Новости

Лимитированная коллекция уже поступила в продажу

Компания VIZIT, занимающаяся производством средств контрацепции, выпустила коллаборацию с Atomic Heart. На OZON можно купить презервативы с героями шутера на упаковках.

Бренд представил три версии коробок. На одной из них изображены близняшки-балерины, телохранительницы академика Сеченова: эта линейка была моментально раскуплена. Но в продаже есть презервативы со сварщиком Беляшом и роботом Рафиком.

2 августа для Atomic Heart вышло первое из четырех запланированных DLC — «Инстинкт истребления». Дополнение доступно на PC, Xbox и PlayStation. В VK Play цена расширения — 399 рублей.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Pimba

Сделали они, а стыдно...🤦

Что же они с Бабой Зиной не сделали ?)

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