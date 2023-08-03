VIZIT выпустила средства контрацепции с героями Atomic Heart

Лимитированная коллекция уже поступила в продажу
Компания VIZIT, занимающаяся производством средств контрацепции, выпустила коллаборацию с Atomic Heart. На OZON можно купить презервативы с героями шутера на упаковках.
Бренд представил три версии коробок. На одной из них изображены близняшки-балерины, телохранительницы академика Сеченова: эта линейка была моментально раскуплена. Но в продаже есть презервативы со сварщиком Беляшом и роботом Рафиком.
2 августа для Atomic Heart вышло первое из четырех запланированных DLC — «Инстинкт истребления». Дополнение доступно на PC, Xbox и PlayStation. В VK Play цена расширения — 399 рублей.
Сделали они, а стыдно...🤦
Что же они с Бабой Зиной не сделали ?)