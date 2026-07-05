voices38 взломал защиту Denuvo в Atomic Heart

voices38 порадовал пользователей новым взломом Denuvo: на этот раз австрийская защита пала в последней версии шутера Atomic Heart со всеми DLC. Игра была защищена Steam + Denuvo.

Игра вышла в 2023 году и с тех пор оставалась невзломанной традиционным способом - лишь с помощью гипервизора. Перед релизом игры в сеть утёк билд разработчиков, но он был плохого качества.

Какую игру voices38 планирует взломать следующей - на данный момент неизвестно.