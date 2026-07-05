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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 11 940 оценок

voices38 взломал защиту Denuvo в Atomic Heart

AceTheKing AceTheKing

voices38 порадовал пользователей новым взломом Denuvo: на этот раз австрийская защита пала в последней версии шутера Atomic Heart со всеми DLC. Игра была защищена Steam + Denuvo.

Atomic Heart "Crack - Оффлайн запуск игры без DRM"

Игра вышла в 2023 году и с тех пор оставалась невзломанной традиционным способом - лишь с помощью гипервизора. Перед релизом игры в сеть утёк билд разработчиков, но он был плохого качества.

Какую игру voices38 планирует взломать следующей - на данный момент неизвестно.

ПК 48
57
50
Комментарии:  50
Ваш комментарий
erkins007

Игра мизер стоит по скидкам, зачем ее ломать щас? На релизе ещё бы имело смысл, но тогда она в геймпассе вообще была

24
BADR007
23
Alex FQD

Этот день наконец-то настал, всех поздравляю!)

17
SonyK_2

Уже есть портативка на Рутрекере.

7
Alex Row

вот и отлично. а на сэкономленную денежку я куплю длс к сталкеру 2

7
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