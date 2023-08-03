Вышла третья часть саундтрека Atomic Heart - в нем 19 треков

Студия Mundfish выпустила третью часть саундтрека Atomic Heart. В сборнике можно найти композиции из первого дополнения «Инстинкт истребления» для игры, которое вышло 2 августа 2023 года.

В саундтрек вошли ремикс на песню «Прекрасное далеко» из фильма «Гостья из будущего», а также работы продюсеров Boogrov, ScaryON, Geoffplaysguitar, Neus, Atlaxsys и других. Всего в сборнике можно найти 19 композиций.

Саундтрек к дополнению «Инстинкт истребления» для Atomic Heart можно послушать в «VK Музыке», «Яндекс. Музыке», Apple Music, Spotify, Zvuk и других стриминговых сервисах.

В конце февраля 2023 года студия Mundfish опубликовала первую часть саундтрека Atomic Heart, куда вошли 18 композиций. Спустя несколько месяцев авторы шутера также выпустили вторую часть сборника с 32 треками.