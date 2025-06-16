Генеральный директор Mundfish раскрывает интригующие подробности Atomic Heart 2: новые механики и знакомые персонажи

Разработчики из Mundfish продолжают расширять созданную ими альтернативную вселенную с ретрофутуристическим уклоном. В новом интервью генеральный директор студии Роберт Багратуни поделился свежими подробностями о грядущем шутере Atomic Heart 2, который станет логическим продолжением оригинальной игры и при этом выведет франшизу и её уникальный мир на новый глобальный уровень.

Сюжет сиквела развернётся после завершения истории П-3 и Чарльза — их линия будет окончательно закрыта в четвёртом дополнении к первой части. Однако мир Atomic Heart, изменённый революционными технологиями, продолжит жить. Разработчики обещают показать, как советские научные достижения повлияли на весь мир, превратив локальную катастрофу в глобальный кризис. При этом в продолжении появятся знакомые персонажи — те, кто выжил в первой части. Они будут развиваться, занимать новые позиции в иерархии и играть ключевые роли в новом конфликте.

Как отмечает генеральный директор студии, одним из важнейших элементов станет обновлённый дизайн мира. Разработчики стремятся сделать окружение более правдоподобным и открытым для исследования. Летающий город Челомей теперь не просто фон, а полноценная локация, в которую можно возвращаться и вникать в её устройство. Мир игры сохранит характерный дух ретрофутуристической антиутопии с роботами и автоматизированными системами, подчёркивающими мрачное очарование альтернативной истории.

По словам, Роберта Багратуни геймплейные механики также подвергнутся значительным изменениям. Система взаимодействия с оружием и перчаткой будет переработана для достижения максимальной плавности в сочетании ближнего и дальнего боя, а также использования способностей. Руководитель отметил, что особое внимание уделяется глубокой ролевой составляющей — игрокам обещают разветвлённую систему навыков и больше свободы в формировании боевого стиля. Особенно разработчики сосредоточены на создании более напряжённых и запоминающихся сражений с боссами, вдохновившись реакцией игроков на финальную битву одного из дополнений к первой части.

Мир Atomic Heart 2 обещает быть насыщенным дополнительными активностями. В студии хотят воплотить идеи, близкие к элементам «мета-геймплея», когда игроки обустраивают базу, развивают её и возвращаются туда снова и снова. В планах команды — активные эксперименты с механиками, чтобы предложить неожиданные сочетания жанров и необычный игровой опыт.

Увидеть, как выглядит сиквел Atomic Heart можно уже сейчас. Недавно разработчики поделились расширенной демонстрацией сиквела, где и показали первые фрагменты геймплея.

Дата выхода Atomic Heart 2, как и список целевых платформ, пока остаются неизвестными. По предварительным оценкам, релиз игры состоится не ранее 2027 года.