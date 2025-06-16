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Atomic Heart 2 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
7.9 166 оценок

Генеральный директор Mundfish раскрывает интригующие подробности Atomic Heart 2: новые механики и знакомые персонажи

Gutsz Gutsz

Разработчики из Mundfish продолжают расширять созданную ими альтернативную вселенную с ретрофутуристическим уклоном. В новом интервью генеральный директор студии Роберт Багратуни поделился свежими подробностями о грядущем шутере Atomic Heart 2, который станет логическим продолжением оригинальной игры и при этом выведет франшизу и её уникальный мир на новый глобальный уровень.

Сюжет сиквела развернётся после завершения истории П-3 и Чарльза — их линия будет окончательно закрыта в четвёртом дополнении к первой части. Однако мир Atomic Heart, изменённый революционными технологиями, продолжит жить. Разработчики обещают показать, как советские научные достижения повлияли на весь мир, превратив локальную катастрофу в глобальный кризис. При этом в продолжении появятся знакомые персонажи — те, кто выжил в первой части. Они будут развиваться, занимать новые позиции в иерархии и играть ключевые роли в новом конфликте.

Как отмечает генеральный директор студии, одним из важнейших элементов станет обновлённый дизайн мира. Разработчики стремятся сделать окружение более правдоподобным и открытым для исследования. Летающий город Челомей теперь не просто фон, а полноценная локация, в которую можно возвращаться и вникать в её устройство. Мир игры сохранит характерный дух ретрофутуристической антиутопии с роботами и автоматизированными системами, подчёркивающими мрачное очарование альтернативной истории.

По словам, Роберта Багратуни геймплейные механики также подвергнутся значительным изменениям. Система взаимодействия с оружием и перчаткой будет переработана для достижения максимальной плавности в сочетании ближнего и дальнего боя, а также использования способностей. Руководитель отметил, что особое внимание уделяется глубокой ролевой составляющей — игрокам обещают разветвлённую систему навыков и больше свободы в формировании боевого стиля. Особенно разработчики сосредоточены на создании более напряжённых и запоминающихся сражений с боссами, вдохновившись реакцией игроков на финальную битву одного из дополнений к первой части.

Мир Atomic Heart 2 обещает быть насыщенным дополнительными активностями. В студии хотят воплотить идеи, близкие к элементам «мета-геймплея», когда игроки обустраивают базу, развивают её и возвращаются туда снова и снова. В планах команды — активные эксперименты с механиками, чтобы предложить неожиданные сочетания жанров и необычный игровой опыт.

Увидеть, как выглядит сиквел Atomic Heart можно уже сейчас. Недавно разработчики поделились расширенной демонстрацией сиквела, где и показали первые фрагменты геймплея.

Расширенная версия анонса Atomic Heart 2 показывает ранний геймплей игры и тизерит финальное DLC для первой части

Дата выхода Atomic Heart 2, как и список целевых платформ, пока остаются неизвестными. По предварительным оценкам, релиз игры состоится не ранее 2027 года.

51
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Saw Gerrera
Разработчики обещают показать, как советские научные достижения повлияли на весь мир, превратив локальную катастрофу в глобальный кризис.
16
Рома Валевский

Чую запах клюквы

6
SpunkyHannibal

и..? а что не так?

3
SpunkyHannibal Рома Валевский

а у тебя всё клюква где наше? Ну не играй, иди дрочи Сралкер2 .. там то клюквы нет..

5
Кей Овальд

Главное, что бы советскую стилистику не угробили. Иначе будет обычная антиутопия с роботами.

9
Лидер Мур

к гадалке не ходи, если челы выпустили первую игру такого уровня и качества, то страшно представить что нас ждет дальше, хотя уже по трейлеру ясно что годнота, атомик заслуживал игру года , но ничего, получит эту премию в след раз)

8
UralGames83Ru

Звучит все круто 🤟

6
Just_a_guy
Сюжет сиквела развернётся после завершения истории П-3 и Чарльза

Не Чарльза а Храза

3
смал

Чарльза он в английской версии

Just_a_guy смал

Я знаю, но в оригинале Храз

Rey4rtRO
Они будут развиваться, занимать новые позиции в иерархии и играть ключевые роли в новом конфликте.

Элеонора займет место Сеченова?

1
FireLion1993

Огонь 🔥 ждём-с)

1
Krendelll

Через 100 лет янки будут думать, что Роберт Багратуни был не русским грузином, а Российским мафиози мигрировавшим в сша и создавшим "Клан Багратуни" XD

1
Gridon

В первой части открытый мир был пустым и душным с бесконечным респауном врагов, а теперь они тот же самый летающий город Челомей, который был декорацией, сделают полноценной локацией для исследования. То есть, починят то, что изначально было сломано, и подадут как фичу сиквела? Идеи про "мета-геймплей" с обустройством базы звучат как попытка засунуть в игру все модные тренды разом, вместо того чтобы довести до ума свои же механики.

1
sa1958

Ну посмотрим, что получиться в итоге.

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