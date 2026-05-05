Глава студии Mundfish поделился мнением о NVIDIA DLSS 5 и использовании инструментов ИИ в грядущих проектах

В недавнем интервью основатель и генеральный директор Mundfish Робертом Багратуни рассказал мнение студии о NVIDIA DLSS 5, неожиданный анонс которой на GDC 2026 вызвал много споров.

Atomic Heart уже поддерживает технологии NVIDIA DLSS, такие как Super Resolution и Frame Generation. Багратуни назвал DLSS 5 «очень перспективной», хотя и добавил, что разработчики следят за развитием проекта и оценят возможность его добавления в будущих релизах.

DLSS 5 — это очень новая и очень перспективная технология. Как студия, которая всегда стремилась раздвигать границы графики, мы сейчас внимательно следим за её развитием. Мы продолжим тщательно оценивать это и другие важные достижения, чтобы понять, как подобные улучшения могут принести пользу нашим игрокам в будущем.

Во время интервью Багратуни также ответил на другой животрепещущий вопрос: использовании инструментов ИИ в разработке игр. Он сказал, что Mundfish решила пока не интегрировать такие инструменты в свои конвейеры, но это может измениться в будущем.

Действительно, сейчас существует множество различных мнений по этому вопросу. Мы понимаем, что нейронные сети и ИИ могут значительно упростить этап подготовки проектов, помогая быстрее дорабатывать идеи и сокращать общее время разработки. Поэтому мы провели обширное внутреннее исследование, чтобы оценить их потенциал для наших рабочих процессов. Однако на данный момент мы решили не интегрировать их в наши ежедневные производственные процессы.



Мы твердо убеждены в необходимости поддержания баланса между технологией и человеческим творчеством. И несмотря на очевидные преимущества ИИ, мы уверены, что наша команда сможет добиться огромных успехов, не полагаясь на него ежедневно. Тем не менее, мы продолжаем внимательно следить за развитием технологий ИИ и не исключаем возможности его внедрения в будущем. В конечном итоге, мы считаем, что многие компании в отрасли в той или иной форме внедрят его в свои процессы. В конце концов, ИИ — это всего лишь инструмент — он никогда не заменит подлинный труд творческих людей, а должен служить инструментом в их руках.

Mundfish не позиционирует ИИ как панацею и не отвергает его категорически; вместо этого студия занимает выжидательную позицию, оставляя варианты открытыми, не отталкивая при этом ни одну из сторон.