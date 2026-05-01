Atomic Heart 2 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
Mundfish извлекла уроки из Atomic Heart и меняет подход к сиквелу и The Cube

IKarasik IKarasik

Студия Mundfish подвела итоги работы над Atomic Heart и признала, что при разработке дебютного проекта допустила ряд ошибок, которые теперь учитываются при создании продолжения и нового онлайн-проекта.

Глава студии Роберт Багратуни отметил, что успех игры превзошёл ожидания: аудитория превысила 10 миллионов человек, а сама вселенная превратилась в полноценную франшизу. Завершив выпуск последнего дополнения Кровь на Хрустале, команда переключилась на разработку Atomic Heart 2 и MMO-спин-оффа The Cube.

По словам разработчиков, одним из главных уроков стала необходимость выстраивать производственные процессы на ранних этапах. В студии признали, что в начале разработки много времени ушло на организацию команды и налаживание взаимодействия между отделами. Теперь этому уделяется больше внимания с самого старта.

Также значительно изменился подход к тестированию: если раньше оно проводилось позже, то теперь масштабные плейтесты запускаются на ранних стадиях, чтобы быстрее выявлять проблемы и улучшать игровой опыт.

В Mundfish подчеркнули, что сиквел будет заметно отличаться от оригинала. Разработчики планируют сделать более живой открытый мир и углубить RPG-механики, реализовав идеи, которые не удалось полноценно раскрыть в первой части. При этом релиз MMO The Cube ожидается раньше, чем выход Atomic Heart 2.

Отдельно студия прокомментировала тему искусственного интеллекта. Несмотря на интерес к технологиям и проведённые исследования, Mundfish пока не внедряет ИИ в основной процесс разработки, делая ставку на баланс между технологиями и человеческим творчеством. Разработчики считают, что ИИ может быть полезным инструментом, но не способен заменить работу команды.

Комментарии:  16
bysaturn

Ещё больше низкоплинтусных шутеек каждые две минуты?

Авраам Линкольн
Mundfish извлекла уроки из Atomic Heart и меняет подход к сиквелу и The Cube

Тут скорее большинство игроков извлекло уроки из Атомной Сраки и меняют ее (и ее сиквелы) на другие нормальные игры!

Barred

Я чуть в оригинал доиграл, длц уже не хватило терпелки в такой "шедевр" играть. А они в сиквеле еще и в открытый мир вложатся. Лучше б выверенное линейное повествование сделали.

Benef108

Нуу, хз конечно, оригинальная игра была хороша, но вот длс вообще неровные вышли, с переменным успехом, мемы на меме, в какую то клоунаду превратили, надеюсь 2 часть будет заметно лучше

sa1958

Оригинала вполне достаточно.

