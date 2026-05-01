Mundfish извлекла уроки из Atomic Heart и меняет подход к сиквелу и The Cube

Студия Mundfish подвела итоги работы над Atomic Heart и признала, что при разработке дебютного проекта допустила ряд ошибок, которые теперь учитываются при создании продолжения и нового онлайн-проекта.

Глава студии Роберт Багратуни отметил, что успех игры превзошёл ожидания: аудитория превысила 10 миллионов человек, а сама вселенная превратилась в полноценную франшизу. Завершив выпуск последнего дополнения Кровь на Хрустале, команда переключилась на разработку Atomic Heart 2 и MMO-спин-оффа The Cube.

По словам разработчиков, одним из главных уроков стала необходимость выстраивать производственные процессы на ранних этапах. В студии признали, что в начале разработки много времени ушло на организацию команды и налаживание взаимодействия между отделами. Теперь этому уделяется больше внимания с самого старта.

Также значительно изменился подход к тестированию: если раньше оно проводилось позже, то теперь масштабные плейтесты запускаются на ранних стадиях, чтобы быстрее выявлять проблемы и улучшать игровой опыт.

В Mundfish подчеркнули, что сиквел будет заметно отличаться от оригинала. Разработчики планируют сделать более живой открытый мир и углубить RPG-механики, реализовав идеи, которые не удалось полноценно раскрыть в первой части. При этом релиз MMO The Cube ожидается раньше, чем выход Atomic Heart 2.

Отдельно студия прокомментировала тему искусственного интеллекта. Несмотря на интерес к технологиям и проведённые исследования, Mundfish пока не внедряет ИИ в основной процесс разработки, делая ставку на баланс между технологиями и человеческим творчеством. Разработчики считают, что ИИ может быть полезным инструментом, но не способен заменить работу команды.